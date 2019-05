Traumstart für das Indersdorfer Volksfest

+ Lange Schlangen bildeten sich schon beim Freibier-Ausschank am Marktplatz.

Indersdorf - Bilderbuchwetter hat der Himmel den Indersdorfern zu ihrem Volksfestauftakt am Freitagabend beschert. 39 Vereine marschierten mit ihren Fahnen vom Marktplatz zum Volksfestplatz, unter ihnen die feschen kleinen Trachtlerinnen aus Glonn (Foto). Schon am Marktplatz beim Standkonzert gab es kaum mehr ein Durchkommen. Eine Riesenschlange bildete sich am Freibier-Ausschank, bevor sich die Vereine im Marschschritt hin zum Volksfest bewegten.