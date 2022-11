Der TSV hat drei neue Ehrenmitglieder

Teilen

Mitgliederehrungen: sitzend v.l. Horst Nickel, Petra Wilmertinger, Maria Thinnes, Josef Fuchsbichler und Klaus Groß; stehend v.l. Bernhard Wetzstein, Christa Loderer, Heinrich Schmalenberg, Thomas Seemüller, Heinz Simanowski, Helmut Reischl, Manfred Asam, Peter Henderson-Doe, Johannes Popfinger und Josef Schuster junior. © Roswitha Höltl

Bei der Hauptversammlung des TSV Indersdorf gab es zahlreiche Ehrungen - ein Grund zur Freude. Doch der Vereinsvorsitzende ist auch besorgt wegen der Folgen der Energiekrise für den Indersdorfer Sportverein.

Indersdorf – Die Hauptversammlung des TSV Indersdorf hatte neben den Vorstandsneuwahlen (wir berichteten) noch einen weiteren Höhepunkt auf ihrer Tagesordnung stehen: Ehrungen für Mitglieder, deren Treue zum Verein sich zum 25., 40., 50. und 60. Male jährt (siehe Kasten).

TSV Indersdorf freut sich über Zuwachs

Vorsitzender Bernhard Wetzstein gab zudem einen Überblick über die Entwicklungen des Vereins. So gut wie sich die finanzielle Lage des Vereins entwickelt hat, so zeigen sich auch erfreuliche Zahlen bei den Mitgliederzahlen. Mit 90 Personen mehr als im vergangenen Jahr ergibt sich eine neue Vereinsmitgliederzahl von 1350, die sich aus rund 600 Erwachsenen, 606 Kinder- und Jugendlichen und elf Prozent Senioren zusammensetzt.

Die drei größten Abteilungen sind weiterhin Fußball mit über 500 Mitgliedern, gefolgt von 223 Mitgliedern in der Handball-Abteilung und 210 Personen in der Turnabteilung. Schade ist, dass die Abteilung Schwimmen mit momentan knapp über 100 Personen keine Neuzugänge zulässt, da die Hallenkapazitäten dies nicht erlauben.

Sehr dankbar ist Wetzstein seinen 85 Übungsleitern, „da mit ihnen der Verein lebt“.

Die Handballabteilung hatte beschlossen, ihre Spartenbeiträge, bedingt durch die hohen Hallenbelegungszeiten, um 20 Euro zu erhöhen.

Energiekrise wird den TSV Indersdorf sehr belasten

Kurz nach der Sitzung erhielt Wetzstein nun aktuelle Informationen zu den Energiekosten. Er erklärte den Dachauer Nachrichten, dass die Großverbraucherpreise nicht mehr angeboten werden und dies eine große Belastung für den Verein sein wird, da künftig das Dreifache des bisherigen Preises in Rechnung gestellt wird. Entsprechende Maßnahmen, um den Verbrauch zu senken, seien bereits geplant.

Die Energiekrise ist ein Thema in allen Vereinen, bestätigte auch der Dachauer BLSV-Vorsitzende Günter Dietz. „Es laufen Verhandlungen, dass hier vom Staat was getan werden muss“, bestätigte er. „Fünf nach zwölf“ ist es laut Dietz bei den Themen „jüngere Übungsleiter und Ehrenamt“. Er hat eine große Bitte an alle, dass verstärkt für das Ehrenamt geworben wird, weil „sonst haben wir ein echt großes Problem“.

Die Abteilungsleiter oder Stellvertreter der jeweiligen Sparten referierten über markante Eckpunkte im letzten Jahr. Wichtig war allen Referenten in diesem Zusammenhang ein Dankeschön an den Vorstand für die gute Zusammenarbeit auszusprechen.

Drei neue Ehrenmitglieder beim TSV Indersdorf

Drei neue Ehrenmitglieder hat der TSV: sitzend v.l. Josef Vogel, Robert Busch und Martin Schmeller. Es gratulierten stehend v.l.: Bernhard Wetzstein, Bürgermeister Franz Obesser und Günter Dietz vom BLSV (v.l.). © Roswitha Höltl

In Anerkennung ihrer Verdienste für den TSV Indersdorf wurden drei Männer zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für Josef Vogl von der Handball-Abteilung, Robert Busch von der Tennis-Abteilung und Martin Schmeller von der Fußball-Abteilung gab es zu den Urkunden und Ehrennadeln für jeden eine Laudatio.

Ebenfalls wurde Heinz Simanowski für seine jahrelangen Tätigkeiten unter anderem Schriftführer im Verein geehrt – aber gleichzeitig verabschiedet, da er aus Indersdorf wegzieht, was alle bedauerten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.

Roswitha Höltl