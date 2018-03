Indersdorf verabschiedet neuen  Rekordhaushalt

Viele Projekte werden heuer wieder in Indersdorf realisiert. Das zeigt ein Blick auf den neuen Haushalt. Doch Bürgermeister Franz Obesser ist auch besorgt.

Indersdorf– Thomas Koch ist seit vergangenem August Kämmerer in Indersdorf und hat jetzt seinen ersten Haushalt im Gemeinderat präsentiert – und zwar gleich einen neuen Rekordhaushalt. Für die Kommunalpolitiker hat Koch eine ganze Reihe farbenfroher Diagramme zusammengestellt. Gleich zu Beginn stellte er klar: „Es liegt sehr, sehr viel Geld auf dem Tisch, das wir wieder in die Hand nehmen müssen. Mehr Geld, als es für 2017 vorgesehen war.“ Heißt in einer Zahl: Das Haushaltsvolumen für 2018 liegt bei 28 372 800 Euro – etwa nochmal eine Million mehr als im Vorjahr. Koch verwies auf die vielen Investitionen, die heuer geplant sind.

Für den Kämmerer ist es vor allem interessant zu beobachten, dass sich der Verwaltungshaushalt in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt hat. „Das zeigt, wie enorm die Kosten nur für den laufenden Betrieb angestiegen sind. (2008 11 Millionen Euro; 2018 20 Millionen Euro). Dass es der Gemeinde gut geht, sieht man laut Koch an der Steuerkraft und somit an der Tatsache, dass heuer mit 840 000 Euro weniger Schlüsselzuweisung als 2017 vom Freistsaat kommt. Der Kämmerer freut sich wegen der guten wirtschaftlichen Lage über die hohen Gewerbesteuereinnahmen (2 580 000 Euro).

Bürgermeister Franz Obessers Stimmung ist in der Haushaltssitzung nicht ganz so passend zu den fröhlich bunten Diagrammen. Er sieht nämlich „Quellwolken am Horrizont auf uns zukommen.“ Heuer gilt es im Vergleich zum Vorjahr eine Finanzlücke von 1,7 Millionen Euro zu kompensieren. Nämlich 420 000 Euro weniger Schlüsselzuweisung und 620 000 Euro mehr Kreisumlage. Zudem sind 700 000 Euro als Einnahmen bei den Straßenausbaubeiträgen zwar gebucht, aber keiner wisse, wie sich das Thema entwickle. Das sorgte für Frust in der Sitzung (Bericht folgt).

Deshalb mahnte Obesser: „Mit Blick auf die Kreisumlage ist eine sparsame Haushaltsführung unumgänglich.“ Er rechnet sogar damit, dass die Kreisumlage künftig weiter steigen wird. „Wegen der geplanten Verbesserung des ÖPNV, des neuen Gymnasiums und des neuen Landratsamts“, ordnete Obesser die Ausgaben des Landkreises ein. Auch wenn ihn die gute wirtschaftliche Lage freut, sieht er auch viele Schattenseiten: „Die Betriebe sind ausgelastet, und deshalb es ist schwerer, gute Firmen zu bekommen, zudem steigen die die Preise immer weiter.“

Doch einiges lässt Obesser auch aufatmen: „Mit Ausnahme des Breitbandausbaus konnten alle Investitionen in dieser Legislaturperiode ohne Kreditaufnahme realisiert werden.“ Zudem konnte die Gemeinde wieder viele freiwillige Leistungen in den Bereichen Kinder, Senioren Sport- und Kulturförderung umsetzen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Ausgaben schultern, denn alle Mitarbeiter legen hier wirtschaftliches Handeln an den Tag“, zeigte sich Franz Obesser am Ende optimistisch.

Kann er auch. Denn auch wenn die Gemeinde vor allem für den Breitbandausbau (jetzt noch 7,91 Millionen Euro) viele Kredite aufnehmen musste, „ist man schon wieder dabei, die Schulden abzubauen“, erklärte Kämmerer Thomas Koch. Allein heuer kommen wieder 440 000 Euro an Pachteinnahmen für das gemeindeeigene Glasfasernetz herein, in 18 Jahren sollte es abbezahlt sein.

Auf einen Blick: In diese Projekte investiert die Gemeinde heuer – ein Auszug