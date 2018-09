Indersdorf: Vier Einbrüchein einer Nacht

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bisher unbekannte Täter in vier verschiedene Gebäude in Markt Indersdorf ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Indersdorf–In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bisher unbekannte Täter in vier verschiedene Gebäude in Markt Indersdorf ein: in das Jugendzentrum, in eine Metzgerei, in eine Wohnung und in die Grund- und Mittelschule. Der Sachschaden ist enorm, Beute machten die Täter nach Angaben der Polizei nur in der Schule. Die Polizei sucht Zeugen.

Im ersten Fall wurde am Jugendzentrum in der Rieder Straße ein Fenster aufgehebelt, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter machten keine Beute, es entstand jedoch Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Bei einer in der Nähe liegenden Metzgerei konnte die gleiche Vorgehensweise festgestellt werden. Auch hier wurde nichts entwendet. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. In der Freisinger Straße wurde das Badfenster eine Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrückt, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Entwendet wurde hier ebenfalls nichts.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich an der Grund- und Mittelschule am Wittelsbacher Ring. Der oder die Täter drangen durch die Eingangstüre der Mittelschule ins Gebäude ein. Mit einem Feuerlöscher schlugen sie im Inneren eine Scheibe einer Zwischentüre und mehrere Bürotüren ein, Schränke wurden durchwühlt und Schubladen aufgebrochen. Der Beuteschaden liegt bei rund 1000 Euro, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 zu melden.

dn