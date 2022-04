So wird das Indersdorfer Volksfest 2022: Neuer Festwirt, neue Fahrgeschäfte und bekannte Partybands

Von: Verena Möckl

Riesen Vorfreude: Nach drei Jahren des Wartens kann der neue Festwirt Peter Brandl (Mitte) nun endlich sein Debüt auf dem Indersdorfer Volksfest feiern. Mit ihm freuen sich seine Tochter Julia Baehr, Veranstalter Josef Schuster junior, Ehefrau Manuela Brandl und Hans Wiedemann vom Kapplerbräu (v. l.). Das kostet die Mass Bier Diese Corona-Regeln gelten © Möckl

Die Vorbereitungen für das Indersdorfer Volksfest laufen auf Hochtouren. Die Veranstalter rechnen mit einem Rekordvolksfest!

Indersdorf – Ein Rekordvolksfest wird es in Indersdorf in diesem Jahr geben. Das hat Veranstalter Josef Schuster junior bei einem Pressegespräch in der Werbeagentur Weimar und Paulus in der Dachauer Altstadt prophezeit. Dort stellte er am Dienstag gemeinsam mit Festwirt Peter Brandl das Konzept fürs Indersdorfer Volksfest vor, das wie immer in der Woche um Christi Himmelfahrt stattfindet und das unter den Festen im Landkreis Dachau den Auftakt bildet.

Die Vorbereitungen für das Indersdorfer Volksfest laufen bereits auf Hochtouren. Die Verträge mit den Schaustellern sind abgeschlossen. „Die Besucher werden an den Fahrgeschäften und Buden auf viele bekannte Gesichter treffen“, sagt Schuster. Für alle, die den Nervenkitzel wollen, gibt es in diesem Jahr wieder das Fahrgeschäft Blackout. Auch ein Wellenflug wird angeboten. Neu ist diesmal ein Autoscooter mit Drift-Autos.

Liebhaber der traditionellen bayerischen Volksfestkultur kommen laut Schuster beim Festeinzug auf ihre Kosten. „Das ist Gänsehaut-Feeling“, so der Veranstalter. Auch der Abschluss des zehntägigen Festes ist ihm zufolge etwas Besonderes. Die Bulldogfreunde feiern, wie berichtet, ihr 25. Vereinsjubiläum.

Nach Corona-Zwangspause gibt es heuer wieder ein Indersdorfer Volksfest fast wie früher

Neu sind auch die Ansteckbuttons, die im Festzelt verkauft werden. Der Verein hat zwei Motive anfertigen lassen. Eins davon: zwei leere Krüge mit der Aufschrift 2020 und 2021, in der Mitte ein deutlich größerer Krug mit der Aufschrift 2022 und gefüllt mit Bier.



Apropos: Bierliebhaber müssen in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. 9,30 Euro kostet die Mass mit Bier von Kapplerbräu. „Mir bleibt nichts anderes übrig“, sagt Peter Brandl. Auch beim Festwirt haben sich die Kosten erhöht. Er sei überzeugt, dennoch „sehr moderate“ Preise zu haben.

Schuster ist zuversichtlich, dass sich seine Prophezeiung eines Rekordvolksfestes dennoch erfüllt. Der Veranstalter rechnet mit einem enormen Ansturm auf das Indersdorfer Volksfest, Ihm zufolge hat das zwei Gründe: die coronabedingte zweijährige Volksfest-Zwangspause und die Neugierde auf den neuen Festwirt.



Dieser wolle das Volksfest in Indersdorf nicht neu erfinden. „Die Tradition soll nicht gebrochen werden“, sagt Brandl. Die Speisekarte bleibt klassisch. Blaskapellen und bekannte Partybands wie Ois Easy und Blechblosn sorgen für Stimmung im Zelt. „Mit den Bands, die wir engagiert haben, ist Party immer garantiert“, versichert Brandl.

Volksfeststimmung, aber sicher - diese Corona-Regeln gelten

Er will neben Volksfeststimmung vor allem für eins sorgen: Sicherheit. „Ich will unbedingt ein friedliches Volksfest. Das ist das Allerwichtigste“, betont Brandl. Um das zu gewährleisten, will er das Wachpersonal gründlich aufstocken.



Spezielle Corona-Regeln, etwa die Begrenzung der Besucherzahl, wird es nicht geben. Schuster und Brandl appellieren an die Eigenverantwortung der Volksfestbesucher. Im Festzelt gebe es zudem eine gute Luftzirkulation, wie der Festwirt beteuert. Ein Volksfest mit strikten Abstandsregeln? Das wird es mit Brandl in Indersdorf nicht geben: Denn: „Mit Abstand und Maske kann ich die Tradition nicht mehr transportieren.“

Mittagsmenü Das Mittagsmenü gibt es Montag bis Freitag außer Feiertag von 11.30 bis 14 Uhr im Festzelt. Besucher können zwischen einem halben Hendl oder dem Tagesgericht jeweils für 6,90 Euro wählen.

