Warnung vor Abzocke

Ein angebliches Inkassobüro kam bei einem Indersdorfer Anwalt an den Rechten.

Indersdorf – Die Astra EU Inkasso GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main hat Michael Wallner aus Indersdorf vor einigen Tagen ein auf den ersten Blick ernst zu nehmendes Schreiben geschickt und darin den Adressaten „letztmalig“ angewiesen, 217,88 Euro auf ein Konto in Polen zu überweisen. „Der sehr geehrte Herr/Frau Wallner“ habe einen „telefonischen Dienstleistungsvertrag: Top 200 Gewinnpiele/Eurojackpot 49“ abgeschlossen, die „Dienstleistung“ jedoch „trotz zahlreicher Mahnungen“ noch nicht bezahlt. Wenn Wallner nicht unverzüglich zur Bank gehe, ergehe ein „Vorpfändung“ und sein Konto werde gesperrt. Unterschrieben war die Nachricht von einem „Dr. Michael Hoffmann (Rechtsanwalt)“. Ein Zahlschein war beigefügt.

Wallner, 63, selbst Rechtsanwalt und qua Beruf aufmerksam und misstrauisch gegenüber fremder Post, deren Absender er nicht kennt und dessen Verfasser über miserable Rechtschreibkenntnisse verfügt, ließ sich von den ganzen Drohungen nicht ins Bockshorn jagen. Er zahlte natürlich nicht. Stattdessen stellte der Indersdorfer Strafanzeige bei der Polizei, wandte sich an die Heimatzeitung und bat um Veröffentlichung des Falls, denn „die Menschen müssen vor solchen Betrügereien gewarnt werden“.

Auch wenn es in dem Schriftstück von Rechtschreibfehlern wie beispielsweise „Beweistmitten werwendet“ oder „Verflichtung zu Erklärung“ oder die bereits erwähnten „Gewinnpiele“ nur so wimmelt und jeder aufmerksame Zeitgenosse die Gaunerei schnell durchschaut, könne es Menschen geben, die darauf hereinfielen, so Michael Wallner. „Und wenn die Veröffentlichung nur einen Menschen davor schützt, dass er bezahlt, dann ist das sehr gut“.

Wallner selbst wird in den kommenden Tagen recherchieren, um den Gaunern auf die Spur zu kommen. Was er hingegen auf keinen Fall macht, ist, die im Schreiben angegebene, polnische Telefonnummer anzuwählen. „Denn das könnte richtig teuer werden“, wie er meint.