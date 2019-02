Willi Kirchensteiner  gibt Schulungen im Senegal

Willi Kirchensteiner aus Indersdorf hat im Senegal Lehrer in der Konzeption und und Montage von Fotovoltaikanlagen geschult. Mit im Gepäck hatte er 50 Solarkoffer.

Indersdorf – Mit seinem Solarkoffer hat sich Willi Kirchensteiner nicht nur bei Energiefachleuten schon einen guten Namen gemacht (wir berichteten mehrfach). Jetzt hat der Indersdorfer gemeinsam mit Dozenten aus Bayern im Senegal Lehrer in der Konzeption und Montage von Fotovoltaikanlagen geschult. Mit im Gepäck hatten sie 50 vom bayerischen Staat finanzierte Solarkoffer – Fotovoltaikanlagen im Kleinformat für die Ausbildung.

Den Startschuss zu diesem Projekt hatte Bundesentwicklungshilfeminister Dr. Gerd Müller gegeben: „Afrika braucht Energie, Ausbildung und Jobs! Dazu sind junge, motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte notwendig.“ Dank der intensiven Zusammenarbeit aktiver Berufsschullehrer konnten in Wildpoldsried schon englischsprachige Lehrer aus dem Senegal, Marokko, Burundi und Dschibuti in der Anwendung der Solar-Funktionskoffer für die Ausbildung geschult werden.

Die bayerische Staatsregierung hatte bereits im Februar 2018 in Thies/Senegal ein bayerisches Haus zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen eröffnet. Ziel ist es, den Menschen dort eine Zukunft zu bieten, damit sie am Ende nicht in Asylunterkünften in Bayern landen.

Spontan sagte die bayerische Staatskanzlei die Finanzierung der 50 Solarkoffer sowie eine einwöchige Schulung im bayerischen Haus in Thies zu. Wilhelm Kirchensteiner, Entwickler des Schulungskonzeptes und Hauptreferent, flog mit seinen Co-Referenten Manfred Wolf, Thomas Pfluger und Adel Jaballah in den Senegal, um dort weitere zehn Lehrer zu schulen. Für die Dozenten war es eine besondere Herausforderung, in nur einer Woche die Funktionsweise einer Fotovoltaikanlage mit Speicher zu schulen und mit dem Bau des Solarkoffers praktisch zu realisieren. „Dank der hervorragenden Motivation und Disziplin der Teilnehmer ist es gelungen, allen die Zertifikate zum PV-Installateur 1 zu übergeben“, freut sich Kirchensteiner. Für den Indersdorfer war es eine Herzensangelegenheit.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass diese Maßnahme ein sehr guter Baustein für eine erfolgreiche Zukunft im Senegal darstellt. Nun sind 20 Lehrer im Senegal geschult und mit den nötigen Materialien ausgestattet. Sie können nun ihrerseits junge Menschen ausbilden.

