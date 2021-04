„Wir beraten teilweise noch spät nachts“

Interview mit Rosalie Vanidestine, neu im Team der Indersdorfer Jugendarbeit

von Christiane Breitenberger schließen

Indersdorf – Mitten in der Pandemie hat das Team der Indersdorfer Jugendarbeit Verstärkung bekommen. Rosalie Vanidestine arbeitet seit September beim Zweckverband Jugendarbeit. Im Interview erklärt sie, welche fatalen Folgen die Pandemie für Kinder und Jugendliche hat, was sie und ihr Team tun, um in dieser Zeit für ihre Schützlinge da zu sein, und was ihre Ziele für die Jugendarbeit in der Gemeinde sind.