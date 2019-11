Kleine Wünsche, die viel bewirken

Gerade die Jüngsten sorgen sich oft um ihre Heimat – wollen Dinge verbessern. Das zeigte sich wieder bei der Jungbürgerversammlung in Indersdorf.

Indersdorf – Seit sechs Jahren haben Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Indersdorf die Gelegenheit, mitzureden. Mitzureden, was sie gerne in ihrer Heimat verändern, verbessern würden. Mitzureden, wenn es mal an etwas fehlt.

35 Kinder kamen heuer in den Sitzungssaal, ein Großteil von ihnen geht in die sechste Klasse. Bürgermeister Franz Obesser und das Team der Jugendarbeit Indersdorf mit Nevyana Bogdanova, Sebastian Jaeger und Florian Huber stellten ihre Arbeit und die Entwicklungen in der Gemeinde dar. Doch vor allem wollten sie wissen, was den Teenagern auf dem Herzen liegt.

Auch Emma wollte etwas in der Gemeinde verbessern. Sie ist heuer zum zweiten Mal bei der Jungbürgerversammlung dabei. Vergangenes Jahr war sie erst elf Jahre alt – ab diesem Alter können die Kinder zu den Versammlungen kommen. Sie hatte damals einen Wunsch mitgebracht: einen Fahrradabgang neben der neuen Treppe am Schwedenhang und der Aichacher Straße. „Das muss nicht einmal groß sein, ein ganz schmaler Streifen würde schon reichen. Eben nur so, damit man sein Rad schieben kann“, sagte Emma. Im Moment muss nämlich immer der Papa die Räder über die Treppe tragen. War Emma alleine unterwegs, musste sie einen Umweg fahren, an einer Straße mit mehr Verkehr. Franz Obesser versprach damals: „Wenn uns das Gelände drum herum gehört und die Treppe nicht zu steil ist, schau’n wir uns das an, gute Idee!“

Die Idee war so gut, dass sich Obesser gleich dahintergeklemmt hat, sie umzusetzen. Auch wenn es bei den Ausschreibungen etwas knifflig war – ein Fahrradabgang, den sich eine Elfjährige wünscht, gehört scheinbar nicht zum Standardrepertoire – bat Obesser die Firmen, kreativ zu werden. Heuer, ein Jahr später, sitzt Emma wieder stolz im Rathaus. Mittlerweile gibt es an besagter Stelle den Fahrradabgang. Ihr Opa hatte ihr gleich ein Foto geschickt, nachdem er fertig war. „Es ist toll, dass unsere Wünsche hier erst genommen werden“, sagt die Zwölfjährige. Obesser betont: „Jetzt profitieren so viele davon – manchmal braucht es einfach nur einen anderen Blickwinkel, um einfache, aber entscheidende Verbesserungen zu machen.“ Er ist dankbar für die Anregungen der jungen Leute.

Meist geht es um keine weltbewegenden, aber eben Dinge, die den großen Unterschied machen, wenn man sie ändert. Wie Bänke in Bushäuschen oder ein neues Dach, weil das alte undicht ist. Auch zu schnelle Autofahrer beschäftigen die Kinder immer wieder. Heuer ging es unter anderem um die Straße bei Gundackersdorf. Hier musste Obesser zugeben, dass manchmal auch einem Bürgermeister die Hände gebunden sind: „Das hab’ ich schon oft selbst versucht zu ändern – das Tempo an der Stelle wenigstens auf 70 Kilometer pro Stunde zu beschränken.“ Doch für die Straße ist nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis zuständig, und „das Landratsamt hat das bisher nicht genehmigt. Ich werd’ es trotzdem weiter versuchen, auch wenn ich nichts versprechen kann!“

Diese Ehrlichkeit schätzen die Teenager, die teils immer wieder zu den Jungbürgerversammlungen kommen. Sie wissen, hier wird einem nicht einfach was erzählt, nur weil es sich gut anhört. Sie wissen, wenn ein Wunsch umsetzbar ist, geben sich Bürgermeister und Jugendarbeit Mühe, ihn zu erfüllen. Geht es nicht, werden Gründe erklärt oder – es gilt einen Kompromiss zu finden.

Genau wie bei einem Dauerwunsch: ein Flutlicht am Freizeitgelände. Jedes Jahr machen sich junge Leute dafür stark, verstehen nicht, warum der Skatepark im Dunkeln bleiben muss, „wenn die Fußballer doch auch ein Flutlicht haben.“ Gerade im Herbst sehe man einfach schon sehr früh am Abend nichts mehr. Franz Obesser und Sebastian Jaeger kennen das Problem. „Wir können da leider nichts machen,“ erklärt der Bürgermeister, „wir bekommen da einfach nicht noch einen zusätzlichen Flutlichtmasten genehmigt – aus Naturschutzgründen.“ Doch Jaeger schlägt vor: Wir könnten dort bestimmte Veranstaltungen machen – mit Licht“. Das wäre dann nämlich nur für diesen Abend, und die Teenager könnten den Platz trotzdem abends nutzen.

In großer Runde sprechen ist nicht jedermanns Sache. Deshalb bekamen alle am Ende noch Fragebögen – damit auch wirklich jeder seine Meinung äußern konnte, was ihm in seiner Gemeinde wichtig ist.