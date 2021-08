Indersdorfer bauen Notstromversorgung auf

Viele Helfer packen mit an, um die zerstörten Häuser von Schlamm und Dreck zu befreien.

Trio aus der Gemeinde Indersdorf hilft im Flutkatastrophengebiet Ahrtal

„Dieses Ausmaß der Vernichtung ist unbeschreibbar“, sagt der Ainhofner Elektromeister Roland Hamberger. Er ist einem Hilferuf gefolgt und zum Helfen ins Flutkatastrophengebiet Ahrtal gefahren.

Nur höchstens 15 Prozent der Häuser in Dernau sind mittlerweile mit Strom versorgt, zudem sei noch immer fraglich, welche Häuser überhaupt wieder hergerichtet werden können, so die Helfer vor Ort. Vielfach fehlt auch 16 Tage nach der Katastrophe noch fließendes Wasser.

+ Alles zerstört: In dem Haus sind Fenster und Möbel kaputt. © ostermair

Wie Roland Hamberger weiter berichtet, dürfen die Häuser nur von Fachleuten wieder in Betrieb genommen werden. „In jedem zweiten Haus steht mittlerweile ein Notstrom-Aggregat“, so Hamberger. Teilweise „sind ganze Häuser von der bis zehn Meter hohen Flut weggerissen worden, so dass nur noch Bodenplatten übrig blieben“.

Für die Notstromversorgung hatten die Helfer extra aus Ainhofen Elektro-Equipment in Containern mitgebracht. Die vielen Meter Kabel und die vielen Steckdosen, die der VfB Ainhofen dafür zur Verfügung stellte, werden normalerweise bei der jährlichen Caribic-Night am Freibad benötigt.

Die Leute im Flutkatastrophengebiet, die selbst Tag und Nacht arbeiten, seien sehr dankbar, aber mit den Nerven am Ende. Selbst wenn nur Notstromaggregate zur Verfügung stehen, „wollen diese Leute wieder in ihre Häuser zurückgehen, weil sie auch am restlos zerstörten Hab und Gut hängen“, erzählt Hamberger.

Kloschüsseln aus der Wand gerissen

Er hat gesehen, wie Kloschüsseln aus der Wand gerissen sind. In nahezu allen Häusern müsse der Estrich entfernt werden, einen „unvorstellbaren Gestank“ verursacht das in den Decken und Wänden steckende Heizöl.

In Indersdorf gibt es jetzt einen Organisationsstab, um weiter zu helfen. „Fast 40 Leute aus der Gemeinde unterstützen uns, wo es nur geht“, sagt Hamberger, der versucht, in den nächsten vier Wochen noch mehr Elektriker aus der Marktgemeinde Indersdorf im Wechsel ins Krisengebiet zu schicken. Sein Wunsch wäre es, dass „jemand einen Materialtransporter zur Verfügung stellen würde“.

+ Auch noch 16 Tage nach der Flutkatastrophe sind die Autos völlig verschlammt. © ostermair

Wegen der Flut seien im Ahrtal und darüber hinaus viele Elektro-Großhändler ausverkauft und Geschäfte im Ort „hat die Flut mitgenommen“. Es sei nicht daran zu denken, jetzt schon Häuser wieder in Betrieb zu nehmen, wichtig sei erstmal der Wiederaufbau der Infrastruktur.

Die Ahrtalbahn, eine wichtige Verbindung, ist komplett aus den Schienen gehoben. Für die Helfer aus allen Teilen der Republik ist es „schwierig, einen Schlafplatz zu bekommen, da in den Hotels in der Umgebung die Einheimischen untergebracht sind“. Der dortige Elektromeister Kevin Schüller hat „seine Familie in Urlaub geschickt, um die Helfer aus der Marktgemeinde Indersdorf in seiner Wohnung unterzubringen“, erzählt Hamberger.

Die Angst, von der Politik vergessen zu werden

Die große Angst der Flutopfer sei, dass sie, je länger das Drama zurückliegt, von der Politik im Stich gelassen werden. Wegen des nahenden Wintereinbruchs ist es das Ziel der Helfertruppe, bis Anfang November die Stromversorgung ohne große Lücken wieder herzustellen. Hamberger hat die Hoffnung, dass auch aus dem Landkreis Dachau mit Benefizveranstaltungen Hilfe geleistet wird.

Mehrere positive Signale in dieser Richtung habe Hamberger, der auch mit dem BRK Dachau im Gespräch ist, „schon vernommen“. Was das Trio aus der Gemeinde Indersdorf besonders beeindruckte, waren Geflüchtete, die selber nicht viel haben, aber die Helfer in Dernau mit selbst gekochtem Essen versorgten.

ost