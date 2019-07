Auf in die Unabhängigkeit

Die Erzbischöfliche Fachoberschule Vinzenz von Paul hat ihre Abschlussklasse 2019 verabschiedet. Das hat ein erfreuliches Nachspiel.

Indersdorf– Schulleiter Tobias Draxler schickte sogar einen ganz besonderen Jahrgang in die verdiente Auszeit, da jetzt alle Voraussetzungen erfüllt sind, dass die Schule nun offiziell als staatliche Fachoberschule (FOS) auftreten und selbstständig Prüfungen abnehmen darf. Zwei Jahrgänge mussten dafür erst mit einem vorgegebenen Prozentsatz ihren Abschluss bestehen. Die diesjährigen 14 Absolventen haben das Fundament, das im vergangenen Jahr gelegt wurde, erfolgreich abgerundet und gefestigt.

Nach einem Gottesdienst, den Pfarrerin Sylvia Thoma und Pater Bonifatius Heidel zelebrierten, traf man sich zur Feier im Barocksaal. „Es ist geschafft, auch wenn es so manches Mal hart und schwer war“, wie Aileen Geisler in ihrer, mit sehr viel Witz gespickten Rede vortrug. Schon im zarten Alter von zehn Jahren hat sie damals versucht, allen zu erklären, dass „Lernen absolut unsinnig ist und ich die Schule hinwerfen möchte“. Ihre nächste Hürde kam dann in der 9. Klasse Realschule, als sie mit ihrer Mutter eine Infoveranstaltung besuchte, zum Thema „Wo geht der Weg hin – Ausbildung oder FOS?“. Als sie damals dann den ersten Satz von Schulleiter Draxler bei der Begrüßung hörte „Was bedeutet am Ball bleiben? Ehrgeiz und Lernen!“ war ihr danach, den Vortrag in diesem Moment sofort zu verlassen. Jetzt, drei Jahre später stand Eileen als Abiturientin und Abschlussrednerin vor ihren Lehrern, all den Ehrengästen und den vielen Familienmitgliedern aller Absolventen. Sie bedankte sich stellvertretend für alle Schüler für die Zeit, die, im Nachhinein betrachtet, doch ganz besonders viel positiven Eindruck hinterlassen hat und alle zu einer wertvollen Gemeinschaft werden ließ.

„Ein Zurückgreifen auf Kompetenzen, auf einen diskontinuierlichen Text mit einer kritischen Bewertung und mit dem Legen des Schwerpunktes auf die subjektive Relevanz“, begann Draxler seine Rede und seine Einführung in die Welt der Parkuhren – ein solches Exemplar lag für jeden Besucher auf seinem Sitzplatz. Diese Parkscheibe sei ein Symbol für eine Auszeit, für eine Pause, und die haben sich jetzt alle verdient, erklärte er, da das Fachabitur mit „acht Fächern gleichzeitig abgelegt werden musste“. Da gab es bis jetzt noch „keine Zeit zum Luftholen, keine Auszeit“.

Die Jahrgangsbesten Christina Kahles, Magdalena Kölb und Mateusz Zelazny wurden ganz besonders geehrt und ausgezeichnet. Musikalisch begeisterte Magdalena Guttner mit ihrem Solo, und das Abschiedslied „Bye bye love, bye bye Happiness“ bewegte die Gäste der Feier.

hr