Sie sorgen für Neues auf den Ohren

Tanzen, über Texte sinnieren, sich von unbekannten Melodien tragen lassen. Das Indersdorfer Glonntalfestival will seine Besucher immer überraschen: mit Musik, die sie bisher noch nicht kennen. Mit Gruppen, bei denen es sich lohnt, mal genauer hinzuhören. Stillsitzen unerwünscht: Diese Künstler treten am kommenden Samstag auf.

Indersdorf– Eigentlich ist ja eher er derjenige, der anruft. Oder ’ne Mail schreibt. Doch das Glonntalfestival hat sich mittlerweile so unter Nachwuchsbands rumgesprochen, dass sich die Musiker von sich aus bei Kevin Campisi melden. Die Atmosphäre auf dem Fest sei etwas ganz Besonderes – manche wollen immer wieder dabei sein. Campisi, der für die Bandauswahl zuständig ist, lacht: „Es gibt Bands, wie Talentfrei, die lassen gar nicht mehr locker, so gut hat es ihnen bei uns gefallen.“ Deshalb dürfen sie auch heuer als eine von sechs Gruppen ihr neues Programm präsentieren.

Campisi freut sich natürlich, dass das Festival, das seit drei Jahren Indersdorfer für Indersdorf organisieren, bei neuen Bands so beliebt ist. Trotzdem würde er am liebesten eine Sache sofort ändern, wenn er könnte. Die Bands bekommen kaum Gage. „Die spielen für nen Appel und ’n Ei“, sagt Campisi und erklärt: „Das Festival ist für alle Besucher kostenlos, jeder soll die Möglichkeit haben, mitzufeiern. Deshalb bleibt am Ende kaum etwas von den Spenden für die Gruppen. Trotzdem wollen die Musiker auftreten – „weil sie unser Konzept so genial finden“, weiß Campisi.

Campisi ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Festivalbesucher ordentlich was „neues auf die Ohren bekommen“. Ordentlich, weil natürlich nicht irgendwer auf der Bühne auf dem Glonntalfestival auftreten darf. „Dafür ist mir das Festival viel zu sehr ans Herz gewachsen,“ sagt er. Also achtet Campisi vor allem darauf, dass die Mischung stimmt. „Letztes Jahr waren wir zu rocklastig – auf dieses Feedback habe ich reagiert“, sagt er. Heuer gibt es Komik, etwa mit Beneman, Indie, Reggae, Rock,

HopRock und Pop zu hören.

Eines der großen Konzepte des Glonntalfestivals ist es, neue Bands, „ die müssen gar nicht jung sein“, wie Campisi sagt, zu fördern. Hier stellt Campisi die sechs Bands vor, die am kommenden Samstag dafür sorgen, dass die Festivalbesucher alles machen, außer still auf ihren Bänken zu sitzen.

Christoph Everke

aus München verbindet Rock, Country, Folk- und Blueselemente mit deutschen Texten – und das funktioniert. Nicht zuletzt weil er Regungen und Nuancen menschlicher Existenz unter die Lupe nimmt, aufschlüsselt, spiegelt, dreht und wendet, um daraus seine Lieder zu schreiben.

Beneman

ist ein Münchner Liedermacher mit humoristisch-zynischem Gesellschaftskommentar, er präsentiert am Glonntalfestival Stücke aus seinem Programm „Laserlieder“.

Talentfrei

aus Erding machen freche boarische Rockmusik, mit ihrer guten Laune stecken sie die Zuhörer an und bringen das Publikum zum Tanzen, frei nach dem Motto „vui Spaß dabei“.

Sinister Kids

aus Rosenheim sind gleich zwei Bands in einer zusammen. Die vier Jungs lassen sich und ihre Musik nicht ein eine Schublade stecken, mit ihrem neuen Album „Split & Splitter“ bilden die vier auf ihrer musikalischen Reise viele verschiedene Fragmente ab.

Dein Ernst

Eine Bande von fünf Großstadthippies aus Augsburg: Sie selbst nennen sich Dein Ernst und können besonders gut albern sein, Gitarren, Bass, Drums und Sprech-Gesang – mehr brauchen die Fünf nicht für ihre Charme-Offensive für Auge, Ohr & Gehirn.

Perfectly Normal Beasts

aus der Münchner Umgebung beschreiben sich selbst als „vier „Biester“ mit Hang zu Untertreibung, Ironie und intelligenten Texten. Sie machen gitarrenlastigen Pop/Rock. Mit zwei Hauptstimmen und tierischer Spielfreude kreieren sie den charakteristischen PNB-Sound.

Das 3. Glonntalfestival

findet am Samstag, 13. Juli, von 13 bis 14 Uhr am Jugendfreizeitgelände, Sportplatzweg 39, in Indersdorf statt. Das Fest beginnt um 13 Uhr, Ende ist um 24 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein buntes Rahmenprogramm für alle Altersklassen ist geboten.