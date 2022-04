Nach 13 langen Jahren: Indersdorfer Klosterbiergarten öffnet wieder

Teilen

Zwischen Kirche und ehemaliger Klostergaststätte sollen sich bald wieder Biergartengäste entspannen können. © Foto: Josef Ostermair

Gute Nachrichten für Biergartenfreunde: Nach 13 Jahren Stillstand soll der Biergarten am Kloster Indersdorf wieder öffnen. Der neue Wirt ist im Landkreis Dachau alles andere als unbekannt.

Indersdorf – Nach 13 Jahren soll der Biergarten am Kloster Indersdorf, der zum Areal der stillgelegten Brauerei gehört, endlich wieder seine Pforten öffnen. Das ist das Ziel von Ewald Zechner, den viele Landkreisbürger als Festwirt beim Dachauer Volksfest und als Wirt des Pellheimer Dorfgasthauses Liegsalz kennen.

„Die Öffnung des Klosterbiergartens in Indersdorf könnte nur noch am Personal scheitern, denn es ist nach wie vor schwierig, Gastronomie-Mitarbeiter zu finden“, erklärte Zechner im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten.

Biergarten am Kloster Indersdorf soll wieder öffnen

Zechners Worten zufolge soll es nach Absprache mit dem Besitzer des Geländes, Werner Schilcher aus Ainhofen, ein Selbstbedienungsbiergarten werden. Die Klostergaststätte selbst, die noch immer auf eine umfangreiche Sanierung wartet, spielt in Zechners Konzept keine Rolle. Die Zubereitung der Speisen und der Ausschank ist in dem mit Bögen versehenen Anbau zum Biergarten hin vorgesehen.

Klosterbiergarten in Indersdorf öffnet wohl im Juni

Zechner denkt an ein wechselndes Speisenangebot, das von bayerischen Brotzeiten bis hin zu Hendl und Schweinshaxn reichen soll. Ob auch Augustiner-Bier ausgeschenkt wird, wie heuer auf dem Dachauer Volksfest, kann Zechner noch nicht sagen. „Da laufen noch wichtige Gespräche im Laufe der nächsten Woche“, versicherte er. Der Biergarten selbst bedarf lediglich einer Aufschüttung, bevor Tische und Bänke aufgestellt werden können. Das Toilettenproblem soll mittels Container gelöst werden.

Nicht nur Zechner, auch viele der früheren Biergartenbesucher begeistert das traumhafte Ambiente mit altem Baumbestand am Fuße des altehrwürdigen Klosterensembles. Der Biergarten lässt es zu, für Gemütlichkeit von bis zu 300 Gästen zu sorgen.

Dachauer Festwirt Ewald Zechner will Betrieb im Juni aufnehmen – Personalsuche läuft

Das könne Zechner aber nur, wenn es ihm gelingt, dynamische und flexible Mitarbeiter zu gewinnen, mit denen er den Kirchen- und Klosterbereich zu neuem Leben erwecken kann. Gesucht werden Betriebsleitung, Küchenleitung, Köche, Ausgabepersonal, Spüler/Abräumer, Kassenpersonal, Aushilfen und Barkeeper.

Die erste Biergartensaison in Indersdorf soll schon im Juni starten und bis September andauern. Interessierten Mitarbeitern stellt Zechner sogar ganzjährige Festanstellung in Aussicht. Bewerbungen nimmt er per E-Mail unter Kontakt@gasthaus-liegsalz.de entgegen.

Klosterbrauerei hat bewegte Historie hinters ich

Die Klosterbrauerei Indersdorf, die über viele Jahre von der Familie Fuchsbüchler geführt wurde, hat eine bewegte Historie hinter sich. Zuletzt führten die Fuchsbüchler-Tochter Gaby und deren Mann Josef Schuster den Betrieb, der aber im Januar 2006 zwangsversteigert wurde. Bei der Versteigerung am Münchner Amtsgericht in der Infanteriestraße kamen nicht nur die Brauerei, sondern auch der Biergarten, der Volksfestplatz und sämtliche andere Liegenschaften der einstigen Klosterbrauerei unter den Hammer.

Den Zuschlag bekam dabei die Firma K+K Wohnbau des ehemaligen SPD-Gemeinderates Sepp Schuster zum Preis von 2,7 Millionen Euro. Damit hatte Schuster knapp das Angebot der E. U. „Eigenheimprofi“-GmbH von Herbert Ullmann aus Dachau überboten, der mit 2,625 Millionen Euro ins Rennen gegangen war.

Im Juli 2020 dann gab es erneut einen Besitzerwechsel. Brauerei und Biergarten kaufte der Ainhofner Immobilien-Fachmann Werner Schilcher.

Die Klosterwirtschaft liegt aber immer noch im Dornröschenschlaf. Die Mehrheit der Indersdorfer dürfte nun erst mal erleichtert sein, wenn wenigstens der Biergarten in den Sommermonaten wieder in Betrieb genommen wird.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.