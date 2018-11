Gelungene Notlösung

Der altehrwürdige Barocksaal steht nicht zur Verfügung, deshalb musste das Theater Indersdorf ausweichen. Flugs wurde die Realschulaula in einen Bahnhof verwandelt. Der ist Schauplatz einer Komödie, die es in sich hat.

Indersdorf– Rotlichtmilieu in der Indersdorfer Realschule: Drei Prostituierte, gewandet etwa in Leder-Ganzkörperanzug und Netzstrumpfhose, tanzen am Geländer auf der Empore, dazu läuft die Musik von „Lady Marmalade“. Das Licht ist gedimmt... Rund 200 Besucher sahen am Freitagabend „Wer versteht hier Bahnhof?“, inszeniert von rund 30 Schauspielern vom Theater Indersdorf.

Die Theatergruppe musste heuer – zumindest organisatorisch – ein wenig improvisieren: Denn ihre alte Bühne im Barocksaal ist marode und wird derzeit renoviert (wir haben berichtet). Im vergangenen Jahr fielen die Aufführungen daher aus – umso größer war heuer der Ansturm auf die Karten für die Komödie. Alle Aufführungen bis vergangenen Sonntag waren ausverkauft.

Gleichzeitig war der Spielort im Neubau der Realschule eine Herausforderung für Spielleiter Werner Popfinger: „Da hier keine Bühne existiert, kein Vorhang, keine Technik, musste ich ein Stück finden, das zu diesen Gegebenheiten passt.“ In der Komödie „Wer versteht hier Bahnhof?“ von Thorsten Böhner sah er die Lösung.

Denn das Bühnenbild blieb über die 15 Szenen hinweg fast gleich: Zum einen stand da eine Bank, auf der meistens ein Obdachloser schlief, gespielt von Siggi Wegner, links davon waren eine weitere Bank und rechts davon ein Bahnschalter mit Bahnmitarbeiterin Irina, gespielt von Susi Bartmuss. An der Wand hingen Fahrpläne und ein Zeitschriften-Halter. Klingt öde, doch die Schauspieler brachten – wie in einer echten kahlen Bahnhofshalle – Leben hinein.

Nach einem Junggesellen-Abschied wachen drei planlose Männer auf, sie versuchen, sich an den letzten Abend mit der bärtigen Esmeralda zu erinnern – vergeblich. Resigniert stellt der verlobte Erich (Markus Niedersteiner) auch noch fest: „Es ist zehn Uhr. Meine Hochzeit ist seit einer Stunde vorbei und ich war ned dabei.“ Im weißen Brautkleid kommt die frustrierte Franka (Natalie Pratzer) mit ihrer Mutter (Miriam Bieringer) später an den imaginären Bahnhof. Frankas Hochzeit ist geplatzt, ihr Bräutigam kam nicht zum Altar. Ihr Fazit: „Ich geh’ ins Kloster.“ Darauf antwortet ihre lebensfrustrierte Mama: „Das ist doch die gleiche Situation. Da hast einen Typen, der doch nie da ist.“

Die Indersdorfer Laienschauspieler spielten die ganze Bandbreite der Bahnhofsbesucher: Von der nicht immer willkommenen Putzfrau (Conny Schätzl) bis zu verliebten Paaren, die sich am Bahnsteig Adé sagen, einer gläubigen Expertin für Sitte und Moral (Anika Hirschfeld) oder neureichen Snobs mit Louis-Vuitton-Einkaufstüte und Pilotenbrille. Die Snobs regen sich darüber auf, dass „Sylt auch nicht mehr ist, was es mal war“ oder die Golflöcher „um 0,5 Zentimeter kleiner geworden sind“. Die skrupellose Politikerin (gespielt von Monika Buchner) telefoniert in der Eingangshalle mit ihren Mitarbeitern, um Skandale ihrer politischen Gegner auszugraben: „Hat der denn nicht mal eine Minderjährige geschwängert?“

In einer anderen Szene verführt die Prostituierte Nancy (Andrea Bogner) Mauerblümchen Raimund (Markus Seipelt): „Der Name passt zu dir: So wild, voll Leidenschaft, so wie du“, sagt sie. Und zeitgleich geht der ganz normale Wahnsinn am Ticketschalter weiter: Dort kämpft sich eine Geschäftsfrau (Franziska Schönberger) mit der Bahn-Hotline so lange ab, bis sie in die Psychiatrie eingeliefert wird. Währenddessen ringt Bahnmitarbeiterin Irina mit ihren pubertären Kindern, sie warnt: „Ich will ja nicht, dass Du kurz nach dem Abitur schwanger bist.“ Ihre Tochter (Vreni Pöllner) entgegnete schnippisch: „Das kann garnicht passieren, weil ich ja gar kein Abitur mach.“

Der Obdachlose Siggi stellt zum Ende des Stücks fest: „Hier pulsiert das Leben. Kein Typ Mensch, den Sie hier nicht antreffen. Hier erleben Sie Storys, wie sonst nur im Theater.“ Und nach dem täglichen Wahnsinn am Bahnhof komen die Indersdorfer Theaterspieler auf ein gemeinsames Fazit: „Wir verstehen nur Bahnhof!“ Mit diesem Satz verabschieden sie sich mit einer Polonaise vom Publikum. ANNA SCHWARZ