Nächstes Jahr wird einiges angepasst

Nach 49 Jahren gab es heuer auf dem Indersdorfer Volksfest einen neuen Festwirt. Veranstalter Josef Schuster junior zieht nun Bilanz und verrät, was kommendes Jahr bleibt und was sich ändern wird.

Indersdorf – Eigentlich ist Josef Schuster junior bereits ein alter Hase im Geschäft, schon zum 13. Mal hat er das Indersdorfer Volksfest veranstaltet. Aber: Dieses Jahr war er zu Beginn seit Langem wieder etwas nervös. Nach vielen Jahren entschied er sich nach Familie Lanzl als Partner heuer für einen neuen Festwirt. „Und auch, wenn du dich vorher gut informierst, du weißt ja nie, wie es am Ende läuft“, sagte Schuster. Jetzt allerdings ist das Fest rum, und Schuster ist mehr als zufrieden mit seiner Wahl für Franz Widmann junior.

„Ich hab’ eigentlich vorwiegend Positives gehört“, sagt der Veranstalter. „Das ist ziemlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er hier ja völlig ins kalte Wasser geworfen wurde.“ Besonders habe den Leuten der neue Biergarten und die Weißbierschänke draußen gefallen. Zudem sei bei den Besuchern richtig gut angekommen, dass der Wirt und seine Verlobte Sina Fischer, die für den Servicebereich verantwortlich ist, stets im offenen Festbüro ein Ohr für sämtliche Kritik, Wünsche und Anregungen hatten. „Das fanden die Leute super“, so Schuster. Auch er hat viele Anregungen gesammelt – einiges wird im kommenden Jahr definitiv angepasst.

Ändern wird sich zum Beispiel wieder Anordnung der Bänke. „Auch an den Seiten, wo früher die Boxen waren, sollen die Besucher wieder sitzen können“, erklärt Schuster. Auch die Gänge sollen wieder breiter werden, damit die Bedienungen an besonders vollen Tagen besser durchkommen. Apropos besonders volle Tage: Heuer war am Mittwoch vor dem Feiertag so viel los, dass seit vielen Jahren mal wieder das Zelt wegen Überfüllung geschlossen werden musste. Auch hier soll sich im kommenden Jahr etwas ändern. „Für solche Fälle werden wir künftig mit Eintrittsbändchen arbeiten, damit die, die einen Tisch haben, nicht draußen warten müssen, bis sie wieder rein dürfen.“

Was sich auch wieder ändern soll, ist die Band am Vatertag. „Hier will ich wieder eine traditionelle Blasmusik spielen lassen“, so Schuster. „Die Leute unterhalten sich tagsüber einfach lieber, als eine Partyband zu hören. Aber manche Dinge muss mal halt Mal ausprobieren, um zu sehen, was am Ende das Beste ist.“

Manche Neuerungen kamen hingegen so gut an, dass sie die Besucher kommendes Jahr wieder erleben können. Wie die Band „Rotzlöffel“. „Die waren bei uns zwar noch unbekannter, haben aber eine Wahnsinnsshow geliefert“, sagt der Festveranstalter. Auch die Partyband am ersten Volksfesttag kam super an. „Jung und Alt haben bis ganz zum Schluss auf der Tanzfläche getanzt“, freut sich Schuster.

Nachdem Wirt und Veranstalter während des Fests viele Gespräche geführt haben, weiß Franz Widmann jetzt auch, welche Gerichte bei den Indersdorfern besonders gut ankamen, und welche eher weniger bestellt werden. Entsprechend will er – sofern er im kommenden Jahr wieder der Festwirt in Indersdorf ist – die Karte anpassen.

Franz Widmann war gestern im Abbaustress und nicht für ein Fazit zu erreichen. In anderen Gesprächen mit der Heimatzeitung sagte er allerdings, dass ihm sein erstes Fest hier sehr gut gefallen hat und die Indersdorfer ihn sehr offen und herzlich aufgenommen haben. „So fern es nach mit geht, komm ich sehr gerne wieder“, sagte er. Die Chancen stehen gut. Schuster sagte: „Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird Franz Widmann auch nach diesem Probejahr wieder unser Festwirt.“

Aus Sicht der Polizei war es ein friedliches Volksfest. Allerdings mit einer großen Ausnahme: Am Vatertag kam es zu einem Angriff auf einen 23-Jährigen. Ein 39-jähriger Mann griff ihn unvermittelt von hinten an und würgte ihn. Die Sicherheitsleute gingen dazwischen. Der 23-Jährige war kurzzeitig bewusstlos. Die Kripo ermittelt. „Sonst kam es eher zu kleineren Streitereien, die Kollegen oder der Sicherheitsdienst vor Ort schnell klären konnten“, erklärte gestern Polizeihauptkommissar Günther Findl.