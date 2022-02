Indersdorfer will „die Kraftwerke in die Häuser bringen“

Ein Haus, das mehr Energie produziert, als seine Bewohner verbrauchen: Damit gewannen Wolfgang und Marion Widmann den Dachauer Energiepreis. © Katia Meyer-Tien

Zum zweiten Mal hat der Indersdorfer Bauplaner Wolfgang Widmann den Dachauer Energiepreis gewonnen - mit einem Haus, das mehr Energie produziert als es verbraucht.

Indersdorf - Schon zum zweiten Mal hat er den Dachauer Energiepreis verliehen bekommen, gemeinsam mit seiner Frau Marion. „Meine Frau und ich sind da auf einer Linie“, sagt Widmann: „Wir schauen immer erst auf den Energieverbrauch“. Als die beiden dann ein Mietshaus als Kapitalanlage bauen wollten, durfte es folgerichtig auch nicht irgendeine Bauweise sein. „Wir bauen das Haus der Zukunft“, sagten sich die beiden. Und legten los.

Erfahrung in der Bauplanung hat Wolfgang Widmann: Mehr als 300 Ein- und Mehrfamilienhäuser hat er seit 2012 mit seinem Bau-Konzeptplanungsbüro, der WR-PlanProjekt GmbH, entstehen lassen. Darunter immer mehr Plus-Energie-Häuser, also Häuser, die mehr Energie produzieren als ihre Bewohner verbrauchen. Ein Trend in Zeiten ständig steigender Energiekosten, die zu einem enormen Anstieg der Wohnnebenkosten führen.

Warum der Indersdorfer baut, wie er baut

Und dann sei da noch der hohe CO2-Ausstoß vieler Bestandsimmobilien, die oft schlechte Ökobilanz der Bausubstanzen und, nicht zuletzt, das Atomreaktorunglück im japanischen Fukushima und die deutsche Ankündigung des Atomausstiegs. All das, sagt Widmann, habe ihn zu der Überzeugung gebracht: „Wir müssen die Kraftwerke in die Häuser bringen“. In Häuser, die so optimiert seien, dass sie so wenig Energie wie möglich vergeuden. Und bestenfalls sogar einen Überschuss produzieren.

Vorreiter: Marion und Wolfgang Widmann. © Katia Meyer-Tien

Einen „Don-Quijote-Kampf“ nennt Widmann seine ersten Jahre, in denen er seinen Kunden das nachhaltige Bauen nahebringen wollte. „Bis 2016 mussten wir sehr viel erklären“, sagt Widmann, „heute kommen die Leute zu uns und sagen: wir wollen ein Energie-Plus-Haus“.

Den Dachauer Energiepreis 2014 bekam Widmann gemeinsam mit zwei Familien für ein Projekt in Petershausen. Zwölf Wohneinheiten in Energie-Plus-Häusern im Holzbau, mit Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern hatten sie damals gebaut, schon das: richtungsweisend.

Widmann gehen immer einen Schritt weiter

Mit ihrem neuen Mietobjekt sind die Widmanns dann noch einen Schritt weiter gegangen. Um zu testen, ob das Plus-Energiehauskonzept überhaupt für die Vermietung geeignet ist, veröffentlichten sie vorab in den sozialen Medien ein Inserat für die geplante Immobilie: Holzbauweise, ideal gedämmte Gebäudehülle, effiziente Gebäudetechnik, Photovoltaikanlage, Speichermedium, E-Ladesäule und mehr. Die Miete etwa einen Euro pro Quadratmeter teurer als der Mietspiegel, dafür aber kaum Nebenkosten.

Innerhalb von 48 Stunden bekamen sie 124 Anfragen, Tenor: „Endlich ein Haus, das auch für die Mieter mitgedacht ist“. Heute führt Widmann stolz durch die eine Doppelhaushälfte, in welcher die Büroräume seiner Firma untergebracht sind – die andere, baugleiche Hälfte ist längst vermietet.

Er zeigt die Lüftungsanlage, die, diskret im Boden verbaut, stets für Frischluft sorgt. Die Heizungsanlage, die im Winter heizt und im Sommer kühlt, den Stromspeicher, die Alarmanlage, die Videoüberwachung und das Smart-Home-System. Und natürlich die App, mit der Widmann die gesamte Haustechnik jederzeit kontrollieren und alle Möglichkeiten zur Energieoptimierung erkennen kann. Begeistert ist er von den trapezförmigen Lichtschächten im Untergeschoss, die aus dem Kellerraum ganz ohne künstliche Beleuchtung ein taghelles Besprechungszimmer machen.

Was ist der Energiepreis?

Mit dem Energiesparpreis zeichnet das Landratsamt jedes Jahr Projekte aus, die Energie einsparen, erneuerbare Energien nutzen oder CO2-Emissionen reduzieren.

