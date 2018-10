Sie verpasst den Spaghetti ihren eigenen Kick

18 junge Köche aus aller Welt werden am kommenden Wochenende in Mailand um den Titel bei der Barilla Pasta World Championship 2018 kämpfen. Für Deutschland am Herd: Sabrina Fenzl, 30, aus Markt Indersdorf.

Indersdorf – Die Konkurrenz bei der Barilla Pasta World Championship 2018 ist groß. Das Selbstvertrauen von Sabrina Fenzl ist es auch. „Ich gehe mit allem ran, was ich kann, und mein Ziel ist es, weit zu kommen“, sagt die Indersdorferin. Auf den Wettbewerb in Mailand am 24. und 25. Oktober, bei der die 30-Jährige sich mit 17 internationalen Köchen misst, habe sie jedenfalls „richtig Bock“.

Nun ist es freilich so, dass in Mailand keiner der 18 Bewerber antreten darf, nur weil er richtig Bock drauf hat. Es bedarf wesentlich mehr. Im Falle Sabrina Fenzls sind es die Meriten, die sich die 30-Jährige bei anderen Veranstaltungen zuvor erworben hat. So brutzelte sich die Indersdorferin bei „The Taste“, der Koch-Casting-Show des Fernsehsenders Sat. 1, bis ins Halbfinale. Und dann war sie noch bei „Koch des Jahres“ am Start, wo professionelle Küchenchefs aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol um die Wette braten, garen oder schmoren. Sabrina Koch wartete dort unter anderem mit einem Carpaccio aus Jacobsmuschel und Thunfisch-Marinade auf.

Ihre beruflich Laufbahn hat Fenzl indes nicht als Köchin begonnen. Sie machte zunächst eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und ließ sich in die Kunst des Barkeepings einweisen. Doch das füllte die ledige Indersdorferin nicht aus – sie hängte doch noch eine Kochlehre dran. Doch nicht in irgendeiner Frittenbude, Fenzl durfte beispielsweise im Münchner Sterne-Restaurant Königshof ran, oder im Dachauer Gourmet-Tempel Aurora die Töpfe auf die Platten stellen. Sous-Chefin war sie im Gasthaus Weißenbeck in Unterbachern. Nach einigen Stationen als Köchin machte sich Sabrina Fenzl schließlich 2011 selbstständig und gründete die Firma Avocatering.

Wer den Bund für Leben schließen möchte, sich an die alte Weisheit, dass Liebe durch den Magen geht, erinnert, und im Überschwang der Gefühle Einladungen an die besten 1000 Freunde verschickt hat, der ist bei Avocatering an der richtigen Adresse. „Wir haben uns auf Hochzeiten und Messen spezialisiert“, sagt Fenzl. Dabei bieten sie und ihr Team Themenfeiern für bis zu 1000 oder gar 1500 Personen an. Vom Stuhl bis zum abschließenden Dessert kümmert sich Avocatering um alles. Aber vor allem: „Es gibt individuelles, kreatives, geiles Essen“, so die Chefin. Buchbar ist ihr Unternehmen für Events im Umkreis von 250 Kilometer rund um Dachau.

Für den kommenden Samstag und Sonntag ist Sabrina Fenzl aber für Mailand gebucht. Bei der Barilla Pasta World Championship 2018 müssen sie und ihre 17 Konkurrenten aus aller Welt eigene, neue und einzigartige Gerichte kreiren. Überdies gilt es, aus vorgegebenen Lebensmitteln das bestmögliche Mahl zu zaubern. Das Ganze läuft im K.o.-Verfahren ab. Fenzls Gegner in Runde eins ist der Japaner Meiju Hirata, Besitzer des wenig japanisch klingenden renommierten Restaurants „Villa della pace“ in Nanao auf der Hauptinsel Honshu.

Überzeugt Sabrina Fenzl die Jury, in der unter anderem der ehemalige Versorger der Fußball-Nationalmannschaft, Sternekoch Holger Stromberg, sitzt, dann wartet im großen Finale ein fulminantes Gericht auf seine Umsetzung: Spaghetti pomodoro, zu Deutsch Spaghetti mit Tomatensauce. „Hört sich leicht an, ist es aber nicht“, sagt Sabrina Fenzl. In Mailand gelte es, so Fenzl augenzwinkernd, die besten Spaghetti pomodoro auf den Teller zu hieven, die eine Jury je gesehen hat. „Ich übe und teste schon seit einiger Zeit dafür“, sagt die 30-Jährige. Und sie hat „richtig Bock“ drauf, Nudel und Soße „meinen eigenen Kick zu geben.“