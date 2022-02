Indersdorfs eigene Note für den Marktplatz

Von: Christiane Breitenberger

Präsentierten den Gemeinderäten ihre Ideen: Mentor Stefan Allmann mit seinen Schülern Bastian Geltermair, Juan Miguel Gormaz Safta und Sebastian Held (v.l.). © Suracha

Noch ist die Umgestaltung des Indersdorfer Marktplatzes nicht abgeschlossen. Tolle Ideen kommen jetzt von Schülern.

Indersdorf – Der neue Marktplatz soll eine ganz spezielle Indersdorfer Note bekommen: Alle 59 Ortsteile der Gemeinde sollen dort verewigt werden. Wie das genau aussehen soll, stellte jetzt eine Projektgruppe der Indersdorfer Mittelschule vor.

Die Indersdorfer Gemeinderäte kennen das Trio bereits. Juan Miguel Gormaz Safta, Sebastian Held und Bastian Geltermair präsentierten Kommunalpolitikern, wie künftig der neue Marktplatz künstlerisch aufgewertet werden soll. Nur, dass die drei keine Mitarbeiter eines Ingenieurbüros sind – sie sind Schüler der Indersdorfer Mittelschule.

Indersdorfer Schüler haben Ideen zur Marktplatzgestaltung

Souverän – wie schon in der Novembersitzung – präsentierten sie den Kommunalpolitikern ihr weiter ausgearbeitetes Konzept. Es war der Wunsch der Gemeinderäte, dass der neue Marktplatz eine spezielle Indersdorfer Note bekommen soll. Die Anregung war, dass alle 59 Ortsteile auf dem Marktplatz verewigt werden.

Wie das aussehen soll, präsentierten die drei Mittelschüler detailliert in der Sitzung. Die Gruppe besteht insgesamt aus den fünf Schülern Juan Miguel Gormaz Safta, Chiranan Suracha, Sebastian Held, Simon Kreitmair und Bastian Geltermair, ihr Mentor ist Stefan Allmann. Er ist externer pädagogischer Mitarbeiter der Mittelschule und betreut Schüler immer wieder bei Kunstprojekten.

Jeder Ortsteil soll mit einem Pflasterstein dargestellt werden – je 250 Einwohner bekommt ein Ortsteil einen 15 mal 15 Zentimeter großen Stein, bei mehr Einwohnern werden es entsprechend zwei oder drei Steine.

Wie die Gemeinderäte bereits in der Novembersitzung entschieden haben, sollen die Steine aus Bronze gegossen werden. Die Schüler kümmern sich nicht nur um den Guss, die übernehmen auch die Gestaltung der einzelnen Steine.

Stefan Allmann ist mächtig stolz auf seine Schützlinge. „Sie waren wirklich sehr, sehr fleißig. 92 Tafeln zu entwerfen war gar nicht so leicht.“ Was Allmann besonders imponierte: „Sie haben sogar eigne Schrifttypen entworfen, die ich so noch nie gesehen habe.“ Damit sich die Räte die Ausführungen vorstellen konnten, präsentierten die Schüler einige Beispielbilder.

Wagenried bekommt beispielsweise eine sehr geschwungene Schrift. Die Steine sollen im Boden im Bereich vor dem Brunnen eingelassen werden. Allmann schätzt die Kosten grob auf 14 900 Euro.

So sehen die Schriftenvorschläge der Schüler für die Gestaltung der Bronze-Steine aus. Hier: Indersdorf © Suchara

Gemeinderätin Anita Engelbrecht interessierte sich für das technische Prozedere. Sie wollte wissen, ob die Schüler die Formen für den Guss ebenfalls selbst erstellen. Die Jungs erklärten, dass sie dafür im März in München eine Gießerei besuchen. Hier lernen sie dann, wie man die entsprechenden Negative aus Wachs fertigt.

Die Platten werden also alle kreativ gestaltete, besondere Einzelstücke werden. Um „Souvenierjäger“, wie es Olaf Schellenberger (CSU) nennt, muss sich dennoch keiner Sorgen machen. Die Platten werden „bombenfest“ im Boden verankert, wie es Allmann beschreibt. „Wenn wir fertig sind, hält das auch die nächsten 1000 Jahre“, sagte er und lachte.

Wenn die Steine erstmal im Boden sind, haben sie bereits ihren ersten Fan: Andrea Heupel, Konrektorin der Mittelschule, ist „super stolz“ auf ihre Schüler. „Ich werde jeden Tag, wenn ich am Marktplatz spazieren gehe, daran denken, was sie hier geleistet haben“, sagte sie am Tag nach der Sitzung.