Indersdorfs Gräber kosten künftig mehr

Von: Christiane Breitenberger

Werden künftig teurer: alle Gräber in der Gemeinde Indersdorf. © Christian Fischer

Gräber in Indersdorf werden künftig teurer. Die Gemeinderäte haben eine Erhöhung der Friedhofsgebühren beschlossen.

Indersdorf – Wer in Indersdorf ein Grab braucht, muss künftig mehr bezahlen. Nach 2018 und 2020 hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Gebühren erneut anzupassen. Die Verwaltung schlug vor, bei den Grabnutzungsgebühren einen Kostendeckungsgrad von 80 Prozent, bei den Bestattungsgebühren einen Kostendeckungsgrad von 30 Prozent und bei den Verwaltungsgebühren einen Kostendeckungsgrad von 60 Prozent zu beschließen.

Ein Einzelgrab kostet künftig 498 Euro für zehn Jahre

Ein Einzelgrab wird so zum Beispiel künftig 498 Euro für zehn Jahre kosten, derzeit kostet es 406,50 Euro. Vor allem bei der Bearbeitungsgebühr für eine Bestattung fällt die Erhöhung auf: statt früher 30 Euro werden künftig 56 Euro verlangt. Die Nutzung des Leichenhauses beziehungsweise der Aussegnungshalle kostet künftig 300 Euro, bisher 250 Euro.

Diskutiert wurde über die geplanten Erhöhungen nicht – zumindest nicht öffentlich. Ganz im Gegenteil zu 2018. Da wetterten einige Gemeinderäte gegen die Erhöhung. Zur Erinnerung: Damals war angedacht, die Gebühren so zu erhöhen, damit 75 Prozent de Kosten gedeckt sind. Dies hätte schlagartig eine Erhöhung von 330 Euro auf 406 Euro für ein Einzelgrab bedeutet. Damit die Erhöhung in einem Schritt nicht so drastisch ausfällt, einigten sich die Räte damals auf eine Staffelung: Ab 2018 sollten die Kosten zu 65 Prozent gedeckt werden, ab 2020 dann zu 75 Prozent.

Geplante Erhöhung deckt 80 Prozent der Kosten

Bürgermeister Franz Obesser betonte damals wie heute, dass die Gemeinde allerdings verpflichtet sei, „kostendeckend zu kalkulieren“. Die geplante Erhöhung würde allerdings ohnehin nur 80 Prozent der Kosten decken.

Der Einzige, der sich zu Wort meldete, war Helmut Ebert von den Freien Wählern. Er betonte, dass er die Notwendigkeit, die Gebühren zu erhöhen, gut nachvollziehen könne, nicht jedoch die Höhe. „Dass wir auf 80 Prozent gehen, find’ ich nicht richtig. Wir hätten bei 75 Prozent bleiben sollen.“ Deshalb kündigte er an, gegen die Erhöhung zu stimmen: „Das werd’ ich nicht mitgehen!“

Der Rest der Gemeinderäte stimmte der Erhöhung geschlossen zu. Kämmerer Philipp Blumenschein ordnete die Gebühren im Vergleich zu den Nachbargemeinden ein: „Da liegen wir ungefähr gleich auf oder etwas darunter.“ Zum Vergleich: In der Stadt Dachau kostet ein Einzelgrab laut Blumenschein für zehn Jahre 620 Euro, in Petershausen 545 Euro, in Vierkirchen 550 Euro und in Schwabhausen 680 Euro.

