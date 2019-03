Jetzt können alle beim Marktplatz mitreden!

Wer ein bisschen mitreden will, wie der neue Indersdorfer Marktplatz aussehen soll, hat ab Ende März Gelegenheit dazu. Die Gemeinderäte haben jetzt entschieden, wie die Bürger mitentscheiden können. Zum Beispiel bei der Frage, ob am Marktplatz künftig eine hübsche Frau zu sehen sein wird.

Bürgerbeteiligung – dieses Wort stand von Anfang an im Raum, als die Indersdorfer Gemeinderäte vor vier Jahren mit der Planung für den neuen Indersdorfer Marktplatz starteten. Wie sich in der jüngsten zeigte, blieb aber am Ende nicht viel übrig, was die Indersdorfer problemlos mitentscheiden können. Der Grund: Für die Planung des neuen Marktplatzes gab es unglaublich viele indiskutable Zwangspunkte, die das Ingenieurbüro unterbringen und beachten musste – etwa Straße, Parkplätze, Anschlüsse, Platz für die Bühne beim Faschingsumzug, Barrierefreiheit und viele mehr.

Aber in der Sitzung zeigte sich: Dafür aber sind es schöne Dinge, die bleiben, um entschieden zu werden. Dinge, auf die Indersdorfer später mal zeigen und sagen können: Das hab ich mit ausgesucht!

Zum einen ist da: der Brunnen. Da der neue Marktplatz wegen der Zwangspunkte „relativ brav wird“, wie Stadtplaner Heinz Kindhammer schon öfter betonte, braucht er: einen Hingucker. Dafür soll unter anderem ein Brunnen sorgen. Wie dieser aussehen soll, darüber können bald die Indersdorfer entscheiden.

Und der neue Marktplatz könnte – sofern die Indersdorfer denn wollen – künstlerisch aufgewertet werden, denn: Die Gemeinde hat zwei Skulpturen des Künstlers Bernd Schmidt-Pfeil erworben. Der Mann ist Bildhauer, Techniker und ein Grenzgänger in Sachen Kunst. Und: hatte jahrelang in Indersdorf ein Atelier. Gerade Metall hatte es ihm angetan. Ein patentiertes Silicium-Aluminium-Gussverfahren ermöglicht es ihm, Menschen, Figuren und Gegenstände detailgetreu in Originalgröße abzuformen und quasi unverrottbar zu konservieren. Seine Werke waren bereits in der großen Indersdorfer Kunstausstellung zu sehen.

Und die Indersdorfer können jetzt entscheiden: Sollen die beiden lebensgroßen, je rund 200 Kilo schweren Figuren „Frau im Wind“ und „sitzender Mann“ künftig am neuen Marktplatz zu sehen sein? Kulturreferentin Anita Engelbrecht (SPD) kennt die Werke des Künstlers und schwärmte in der Sitzung: „Die würden wirklich toll am Marktplatz aussehen!“ Auch in Bergkirchen, wo Bernd Schmidt-Pfeil ebenfalls wirkte, sind an einer Schule bereits Skulpturen des Künstlers aufgestellt.

Der letzte Hingucker, den sich Planer Kindhammer für den Marktplatz vorstellt, sind sogenannte Bauminseln. Sie sollen für Farbe sorgen. Genauer gesagt für grün. Um den Baumstamm kommt eine Art Ring, der gleichzeitig als Sitzbank dient. Dieser Betonring wird grün. Auch wenn sich das Florian Ebner und Martin Schwarz (Wählervereinigung Eichhofen-Hirtlbach-Westerholzhausen) anders gewünscht hätten, wie sich bei der Abstimmung zeigte. Auch die Bürger können bei den Bauminseln mitreden: Soll auch um die Inseln auf dem Boden ein grüner Kreis gezogen werden, oder nicht?

Apropos grün: Für Naturfreunde hatte Heinz Kindhammer eine gute Nachricht dabei: Der neue Marktplatz bekommt drei Bäume mehr als ursprünglich geplant. Insgesamt sind es damit künftig acht.

So können Sie mitreden:

Die Gemeinde plant für die Bürgerbeteiligung am Marktplatz eine Fragebogenaktion vom 31. März bis 21. April. Start soll am Fastenmarkt am Marktplatz sein. Zudem soll die Umfrage über Flyer, das Mitteilungsblatt, eine Ausstellung im Rathaus und online beworben werden. Details werden noch bekannt gegeben. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es eine weitere Bürgerbeteiligung zu Designfragen, wie den Straßenlampen, geben.