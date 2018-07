„Am Schlimmsten ist es, nichts zu tun“

Die Jugendrotkreuzgruppe „Sauhaufen“ erzählt im Interview, wie man im Falle eines Falles Erste Hilfe leistet.

Dachau – Die Jugendrotkreuzgruppe „Sauhaufen“ aus Indersdorf hat sich für den Erste-Hilfe-Landeswettbewerb qualifiziert, der am Wochenende in Mittel-/Oberfranken stattfindet. Wie sich Tara Powala, Deborah Diehl, Christoph Henning, Verena Kolbinger, Miriam Bamberger, Anna Gregorzewski und Gruppenleiter Lukas Geier vorbereitet haben und warum man als Ersthelfer nichts falsch machen kann, verriet die Gruppe im Interview.

-Welche Aufgaben kommen auf Euch am Wochenende zu?

Miriam Bamberger: Wir müssen einen Themen-Parcour bewältigen, der einen kreativen Teil, die Abfrage von Allgemeinwissen, eine Ersthelfer-Praxis-Prüfung und den bis jetzt schwierigsten Part, eine Ersthelfer-Theorie-Prüfung, beinhaltet. Damit wir als Team noch besser zusammenwachsen, gibt es auch einen Spiele-Parcour.

- Wie bereitet Ihr Euch auf den Wettbewerb vor?

Christoph Henning: Uns geht es vor allem darum, Spaß zu haben. Deshalb lernen wir nicht schon Wochen vor dem Wettbewerb. Unser Wissen haben wir über die Jahre angesammelt, da gibt es eigentlich wenig auswendigzulernen. Einmal pro Woche treffen wir uns für eineinhalb Stunden, vor dem Wettbewerb nutzen wir die Zeit, um praktisch zu üben und um auf Fehler des Bezirkwettbewerbs einzugehen.

- Was kann man als Ersthelfer falsch machen?

Deborah Diehl: Eigentlich ist das Schlimmste, dass man nichts tut oder stattdessen die Situation filmt. Das kommt immer häufiger vor, auch an Schulen. Dem Verletzten mehr zu schaden als zu helfen kann man nicht, außer man wirkt aktiv verletzend ein.

- Weshalb ignorieren viele Menschen eine Unfallstelle?

Anna Gregorzewski: Sie möchten schlichtweg nicht in „die Sache“ verwickelt sein, keine Schuld tragen. Die Angst ist häufig groß und der letzte Erstehilfekurs liegt Jahre zurück.

- Wie handelt man in einer akuten Situation richtig, auch wenn das erlernte Wissen verblasst ist?

Verena Kolbinger: Als Erstes wählt man den Notruf, beziehungsweise gibt dies an eine andere Person ab. Die Kollegen in der Leitstelle leiten an, was als Nächstes zu tun ist. Beispielsweise die drei As: Anschauen, Ansprechen und Anfassen. Man führt eine Atemkontrolle durch und wendet bei positivem Ergebnis die stabile Seitenlage an. Neben diesen Basics leitet der Notruf auf die Situation bezogene Maßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Druckverband an.

- Wie animiert man andere Menschen, am Unfallort zu helfen?

Tara Powala: Am besten spricht man Personen direkt an und teilt ihnen eine Aufgabe zu. Die meisten Leute führen dies in dieser besonderen Situation auch richtig aus.

Interview: Eva-Maria Dillitz