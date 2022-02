Tiere saßen in ihrem eigenen Kot und Urin: Pat und Lucy in der Kälte ausgesetzt - Täter gesucht

Nach einer Nacht in Eiseskälte erholen sich die beiden Katzen im Dachauer Tierheim. © Simone Wester

Unbekannte haben in Indersdorf zwei Katzen ausgesetzt - in bitterer Kälte. Im Tierheim Dachau ist man stocksauer und hofft, die herzlosen Besitzer zu finden.

Indersdorf/Dachau – Schock für die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Markt Indersdorf: Als sie am gestrigen Donnerstag ihren Dienst aufnahmen, entdeckten sie am Marktplatz in der Nähe der Kirche zwei Katzen in Transportboxen. Abgedeckt mit einem Handtuch, das „bretthart gefroren“ war, wie es Silvia Gruber, Vorsitzende des Tierschutzvereins Dachau beschreibt.

Vermutlich mussten die beiden armen Tiere die ganze Nacht in der Kälte verbringen. Ausgesetzt und von ihrer Familie im Stich gelassen.

Indersdorfer Bauhofmitarbeiter findet ausgesetzte Katzen

Beim Dachauer Tierheim ging gestern früh der Notruf von dem Bauhofmitarbeiter ein, der schilderte, dass in den beiden Boxen jeweils eine Katze säße – im eigenen Kot und Urin, völlig verstört und angsterfüllt. Daneben auch ein paar Krümelchen Trockenfutter. Der Gemeindemitarbeiter brachte die verstörten Tiere nach dem Anruf sofort ins Dachauer Tierheim.

„Die sind, Minimum, die ganze Nacht im Freien gestanden“, vermutet Gruber auch angesichts des gefrorenen Handtuchs. Ihre Pfleger, die die Katzen gestern Morgen in Empfang genommen hatten, und sie selbst sind nicht nur fassungslos, sondern „stinkwütend“.

Gefundene Katzen sind „komplett durch den Wind“

Den Katzen selbst geht es körperlich gut, aber psychisch sind die beiden, vermutlich Wurfgeschwister, „komplett durch den Wind“, wie die Tierschützerin schildert.

Bizarr an der Situation ist auch, dass die Transportboxen jeweils mit Namen und Geburtsdatum der Vierbeiner beschriftet sind. Kater Pat und Kätzin Lucy sind demnach im April 2018 geboren, wurden aufgrund der Krallenlänge wohl als Wohnungskatzen gehalten.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Notrufnummer des Tierheims Dachau, Telefon (0 81 31) 5 36 36 melden. Simone Wester

