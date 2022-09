Projekt für sozialen Wohnungsbau: Kaum Verzug trotz Krisenzeiten

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Der Rohbau steht. Das Indersdorfer 3,8-Millionen-Euro-Projekt für sozialen Wohnungsbau kommt gut voran. © fischer

Trotz Ukrainekrieg und Coronakrise läuft es beim Bau der kommunalen Wohnanlage für bezahlbaren Wohnraum in Indersdorf gut. Vor allem was die Kostenschätzungen betrifft, hatte der Bauherr für die Gemeinderäte gute Nachrichten. Ein Manko aber gibt es.

Indersdorf – Es ist ein Projekt, auf das die Indersdorfer Gemeinderäte samt Bürgermeister sehr stolz sind: die Wohnanlage mit zehn bezahlbaren Wohnungen, die gerade im neuen Baugebiet an der Holzhauser Straße entsteht.

Spatenstich für das zukunftsweisende Projekt war im Oktober 2021. Jetzt war es für den Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH im Landkreis Dachau (WLD), Stefan Egenhofer, Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und diese fiel – trotz Coronakrise und Ukrainekrieg – sehr positiv aus.

Bei dem Projekt ist die WLD federführender Partner, sie tritt für die Gemeinde als Bauherr auf. Daraus ergeben sich viele Vorteile – zum Beispiel entfällt die öffentliche Ausschreibung. Also kann man mit Betrieben aus der Region zusammenarbeiten. Ein Vorteil, der Bürgermeister Franz Obesser ganz besonders beim Punkt Energieversorgung für das neue Baugebiet freut.

Es soll künftig „völlig Co2-neutral“ versorgt werden, wie Stefan Egenhofer den Gemeinderäten erklärte. Der Energieversorgung erfolgt über eine Hackschnitzelanlage, das ganze Baugebiet wird an ein Fernwärmenetz angeschlossen. In Zeiten von Energieversorgungskrisen eine gute Nachricht für die Gemeinderäte.

Bauprojekt in Indersdorf: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit den Kosten auf eine Punktlandung kommen“

Ebenfalls gute – und keineswegs selbstverständliche – Nachrichten hatte Egenhofer, was die Kosten des Projekts betrifft: Mit Blick auf große Bauprojekte in der Region, die ständig sprunghafte Kostensteigerungen melden, wie zum Beispiel beim Dachauer Hallenbad, sieht es beim sozialen Wohnungsbau in Indersdorf gut aus: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit den Kosten auf eine Punktlandung kommen“, so Egenhofer. Die neueste Prognose für das geförderte Projekt liegt laut dem WLD-Geschäftsführer bei 3,8 Millionen Euro.

Franz Obesser ist WLD-Fan. Das macht er auch in den Sitzungen immer wieder deutlich. Auch diesmal betonte er: „Ich bin begeistert, dass wir hier einen Partner haben, der es schafft, auch in diesen Zeiten Zeit und Kostenschätzungen einzuhalten.“ Auch der Umwelt-Aspekt gefällt Obesser besonders gut: „Dass wir das gesamte Gebiet Co2-neutral heizen, ist super.“ Auch mit Blick auf die geplante Erweiterung des Fernwärmenetzes von Josef Götz (wir berichteten) betonte er: „Alle Achtung, dass wir so gute Partner und Unternehmer in Indersdorf haben!“

Bau der kommunalen Wohnanlage für bezahlbaren Wohnraum in Indersdorf kommt gut voran

Wer an der Holzhauser Straße am neuen Baugebiet vorbeifährt, kann sehen: Der Bau kommt gut voran. „Der Rohbau ist komplett fertig“, freut sich Egenhofer. Man sieht die Terrassen und Balkone. Er betonte: „Die Wohnungen bekommen durch die Terrassenflächen einen ganz tollen Charakter.“

Eine schlechte Nachricht, oder einen „Wermutstropfen“, wie er es nennt, musste Egenhofer aber doch überbringen. Auch sie blieben von Lieferengpässen nicht verschont, „die Fenster kommen erst im Februar“, erklärte er. Deshalb verschiebt sich der Bezug nun drei Monate nach hinten.

Eine Hebauffeier wird es laut Obesser nicht geben, „wir feiern dafür nächstes Jahr die Einweihung“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.