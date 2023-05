Kein Bussi mehr für Indersdorf

Von: Christiane Breitenberger

Präsentierten 2018 die Start-Haltestelle für die neue Buslinie (Bussi): Bürgermeister Franz Obesser, Daniela Kreitmeier von der Gemeindeverwaltung und Geschäftsleiter Klaus Mayershofer (v. r.). © Archiv: Gemeinde

2018 war es ein Erfolgsmodell – vor allem für Indersdorfer Senioren. Doch jetzt, rund fünf Jahre später, stampft die Gemeinde das sogenannte Bussi ein. Der Bedarf für Indersdorfs eigene Buslinie sei nicht mehr gegeben.

Indersdorf – Fünf Jahre, nach denen die eigene Indersdorfer Buslinie ihre Jungfernfahrt hatte, wird sie heuer im Sommer eingestellt. Das haben die Gemeinderäte einstimmig in ihrer Sitzung am Mittwochabend beschlossen. Der Grund: Die Linie wird kaum mehr genutzt.

Die Idee für die eigene Buslinie kam Bürgermeister Franz Obesser bereits im Mai 2016, als sich zeigte: Das Ruftaxi rentiert sich nicht. Lediglich die Verbindung Krankenhaus und Bahnhof wurde genutzt. Deshalb einigten sich die Gemeinderäte damals darauf, das Ruftaxi einzustampfen und das Geld lieber in eine eigene Linie zu stecken, die sie selbst entwickeln wollten. Im Sommer 2017 präsentierte Obesser im Gemeinderat die Idee zur Seniorenbuslinie mit den 13 Haltestellen. Alle waren einstimmig dafür, im Herbst wollte die Gemeinde loslegen. Wegen bürokratischer Schwierigkeiten verzögerte sich das Projekt bis 2018.

Die Fahrten fanden immer dienstags und donnerstags mit Kleinbussen statt. Platz war für acht bis neun Leute, auch Rollatoren konnten mitgenommen werden, nach einer Weile wurde die Line bis nach Niederroth ausgedehnt. Auch der Name, Bussi, war damals Obessers Idee. „Es sollte ein Name sein, der sagt: Das verbindet den Ort, das gehört dazu, das nimmt man gerne an“, erklärte Obesser damals. Bussi setzt sich zusammen aus: Bus Senioren Indersdorf.

Durch das verbesserte MVV-Angebot ist das Bussi nicht mehr nötig

Doch die Rahmenbedingungen, wieso die Linie damals initiiert wurde, haben sich mittlerweile geändert. Franz Obesser erklärte in der Sitzung: Mittlerweile hat der MVV sein Angebot erweitert. Die damals problematischen Verbindungen wie Krankenhaus/Bahnhof oder der Anschluss ans Gewerbegebiet „werden jetzt bedient“, so Obesser.

Bevor die Entscheidung fiel, das Bussi einzustellen, traf sich die Verwaltung mit Vertretern der Indersdorfer Nachbarschaftshilfe und des „Runden Tisch Senioren“. Die Rückmeldung der Experten lautete laut Obesser: Ber Bedarf fürs Bussi ist nicht mehr da, die Nutzerzahlen seien sehr rückläufig. Allerdings sei Obesser bewusst, „dass der Kleinbus Rollatoren wohl eher mitnimmt als ein normaler Bus“.

Rund 20 000 Euro nahm die Gemeinde pro Jahr bisher laut Kämmerer Philipp Blumenschein für die eigene Buslinie in die Hand. In Absprache mit den Vertretern für die Senioren will die Gemeinde bei Bedarf besondere Busfahren für Ältere bezuschussen, so der Bürgermeister. „Unser Gespräch hat ergeben, dass so mehr geholfen ist. Wenn die Senioren also künftig einen Kleinbus für einen speziellen Zweck chartern wollen, unterstützen wir das.“ So eine Fahrt könnte zum Beispiel ins Olympia-Einkaufszentrum gehen.

Die Gemeinderäte stimmten dem Vorschlag, die Buslinie einzustellen, einstimmig zu. Martin Schwarz (EHW) fasste zusammen: „Wenn der Runde Tisch Senioren sagt, der Bedarf ist nicht mehr da, dann können wir guten Gewissens aussteigen!“

