Kein Mikroplastik, keine Rasenheizung: Kunstrasenplatz bei TSV Indersdorf in Betrieb

Stolz auf den neuen Kunstrasenplatz: TSV-Vorsitzender Bernhard Wetzstein (links) und Sigi Frost, Mitglied der Abteilungsleitung Fußball und Bauleiter. © hr

Der Kunstrasenplatz des TSV Indersdorf geht in Betrieb. Die anfänglichen Widerstände gegen das Projekt sind überwunden.

Indersdorf – Im April war der Spatenstich, jetzt ist er fertig – der Kunstrasenplatz für die Fußballer auf dem Sportgelände des TSV Indersdorf. Die Bauarbeiten waren stets im Plan, kostentechnisch wird das geplante Budget sogar deutlich unterschritten, was „heutzutage sehr außergewöhnlich ist“, wie Vorsitzender Bernhard Wetzstein und Projektplaner/Bauleiter Sigi Frost betonen.

Der Start eines der größten Projekte des TSV in den vergangenen zehn Jahren war anfänglich holprig (wir haben berichtet). So waren zunächst große Teile des Gemeinderats nicht begeistert, das Gremium hatte vor sieben Jahren in einer Kampfabstimmung (10:10) aus verschiedenen Gründen den Platz noch abgelehnt.

Fläche von 90 mal 60 Metern

Auf einer Fläche von 90 mal 60 Metern mit einer Sicherheitszone von zwei Metern präsentiert sich jetzt ein Fußballfeld mit insgesamt 6000 Quadratmetern, das sogar Ligaspiele erlaubt. Alle gängigen Jugend-Spielfeldgrößen sind aufliniert, die Pflege obliegt der Fußballabteilung. Der Spielbetrieb wird ganzjährig für alle Altersgruppen angeboten, und Trainingseinheiten müssen wegen Schnees nicht mehr ausfallen, da der Platz geräumt werden kann, dafür wurde eine Maschinenausrüstung angeschafft. So musste keine Rasenheizung verlegt werden.

Belag ist das Modernste, was auf dem Markt ist“

Der Rasenbelag ist ohne das in die Mikroplastik-Diskussion geratene Füllgranulat, „was wir von Beginn an ausgeschlossen haben“, sagt Frost. „Er ist das Modernste, was auf dem Markt ist“, betont er, „wir haben darauf Wert gelegt, hochwertig zu bauen.“

Bernhard Wetzstein ergänzt, dass die vergangenen acht Jahre genutzt wurden, kontinuierlich Erfahrungen zu sammeln, um eine „wirklich gute Lösung zu finden, die auch bezahlbar ist“. Die innovative horizontale Entwässerung, für die man sich entschieden hat, führte letztendlich dazu, deutlich unter dem Budget zu bleiben. „Das war die positive Seite der langen Laufzeit“, dass man aus den Erfahrungen anderer Vereine lernen konnte.

„Der eigene Aufwand, den der TSV zu leisten hat, wird komplett über die Fußballer-Gemeinschaft, die aktuell weit über 500 Mitglieder zählt, finanziert. Dafür haben wir die Investitionsumlage und dafür haben wir Einnahmen von Sponsoren, die mit einfließen“, erläutert Projektleiter Sigi Frost. Eine Querfinanzierung innerhalb des Vereins gebe es nicht.

Zusätzlich bietet der TSV anderen Vereinen an, den Kunstrasenplatz zu mieten. Nähere Informationen zum Prozedere seien in Kürze auf der Homepage der Fußballabteilung abrufbar.

Zum erfolgreichen Projekt beigetragen haben überwiegend regionale Baufirmen. Parallel zum Neubau des Kunstrasenfeldes wurde ein eigener Brunnen angelegt, der auch die zwei danebenliegenden Rasenspielfelder mitbewässert. Denn auch Kunstrasen wird bewässert – „wegen der Schmierung“, erklärt Frost. Dies ist sowohl für die Spielergesundheit wichtig, als auch dafür, dass der Ball besser rollt. Die Gleitfähigkeit mildert die Härte des Kunstrasens, und beim Spielen in kurzen Hosen sind Hautabschürfungen nicht zu befürchten.

Offizielle Einweihung des Kunstrasenfeldes ist am Freitag, 16. September, um 20 Uhr mit dem ersten Fußballmatch.

Roswitha Höltl