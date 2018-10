Keine Bühne? Kein Problem! Indersdorfer Theatergruppe findet kreative Alternativ-Lösung

Es waren viele schlaflose Nächte, die Werner Popfinger und Gabriele Böller in den letzten Monaten hatten. Sie mussten das Indersdorfer Theater organisieren – ohne eine Bühne zum Spielen zur Verfügung zu haben.

Indersdorf – Böller ist Vorsitzende des Indersdorfer Theatervereins, Popfinger der Spielleiter. Beide sind seit vielen Jahren beim Verein. So kompliziert wie heuer war die Organisation der Aufführungen selten. Die gute Nachricht: Die beiden haben eine Lösung gefunden, das Theater kann stattfinden. Vergangenes Jahr musste es ausfallen, weil die alte Bühne im Barocksaal marode war und nicht genutzt werden konnte. Damals war man optimistisch, heuer wieder dort auftreten zu können – doch dem ist nicht so.

„Die Renovierung ist aufwändiger“, erklärt Böller. „Die Stromleitungen und die ganze Technik muss erneuert werden, das geht nicht so schnell.“ Zumal es ein Konzept brauche, damit die neue Bühne in den historischen Barocksaal passt. Die Planungen laufen. Ziel ist, dass 2020 zum 900-jährigen Klosterjubiläum alles fertig ist.

Aber so lange nicht spielen? „Das wollten wir auf keinen Fall“, so Böller. Der Theaterverein bekam zwar das Angebot, die Aufführungen an einem anderen Ort zu veranstalten, zum Beispiel im Gymnasium. „Aber eigentlich gehören das Indersdorfer Theater und das Kloster zusammen“, findet Spielleiter Popfinger.

Die Realschule wird zum Bahnhof

Er war es, der schließlich die Lösung für das Problem fand. Er entdeckte das Stück „Wer versteht hier Bahnhof?“. „Es ist ein totaler Glücksgriff“, erklärt Popfinger. „Für das Stück braucht man keine klassische Bühne mit Vorhang.“ Stattdessen kommen die Protagonisten von verschiedenen Seiten und treffen schließlich auf dem Bahnhof zusammen. Die Aula der Indersdorfer Realschule mit ihren Seitengängen und der Empore ist wie geschaffen dafür, um die verschiedenen Eingänge und Gleise darzustellen. Nachdem die Schule damit einverstanden war, stand schnell fest, dass das Theater heuer dort stattfinden soll. Ein bisschen mehr Aufwand ist es für die Mitwirkenden schon. „Wir müssen Teile der Aufbauten immer wieder wegräumen, damit die Schüler vorbei kommen“, sagt Popfinger. Außerdem musste der Theaterverein die Licht- und Tontechnik ausleihen, was ihm zwischen 2500 und 3000 Euro kostet.

„Aber wir sind uns sicher, dass es die richtige Entscheidung war und das Stück gut ankommt“, so Popfinger. Für ihn hat es einen weiteren Vorteil: Dieses Jahr haben sich viele neue Mitspieler gemeldet. „Bei dem Stück kann ich gut ausprobieren, wie sie sich auf der Bühne geben“, erklärt der Spielleiter. Insgesamt gibt es 40 verschiedene Rollen, die 30 Schauspieler verkörpern. Da ist zum Beispiel die gestresste Karrierefrau, die andauernd am Handy hängt, die Mutter, die mit ihren Kindern nicht zurecht kommt, das zerstrittene Ehepaar, das Muttersöhnchen, das von einer Prostituierten verführt wird oder der Stadtstreicher, der irgendwie versucht, das harte Leben zu meistern.

„Sie alle treffen sich am Bahnhof“, erklärt Popfinger. „Gezeigt werden einzelne Begegnungen aus dem Alltag.“ Dabei gibt es für das Publikum viel zu lachen. „Wir versuchen, die Figuren überzeichnet darzustellen“, so Popfinger. „Es wird sehr komödiantisch und lustig“, verspricht er.

Vorstellungen und Tickets

„Wer versteht hier Bahnhof?“ wird am Freitag, 16., Samstag, 17., Dienstag, 20., Freitag, 23., sowie am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr in der Aula der Realschule (neuer Teil) gezeigt. Weitere Termine sind am Sonntag, 18., und Sonntag, 25. November, jeweils um 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen neun und 13 Euro. Tickets gibt es bei der Vhs unter 0 81 36/93 88 35.