Kikeriki im neuen Domizil

Ognadori, Kaninchen oder Hubbeltauben waren bei der Kleintierzüchter-Ausstellung zu sehen. Doch zunächst stand diese auf der Kippe – heuer fand sie in einem neuen Domizil statt.

Indersdorf – Der Indersdorfer Kleintierzuchtverein musste lange bangen, ob seine jährliche Ausstellung heuer stattfinden kann (wir haben berichtet). Denn nach dem Großbrand im Indersdorfer Gewerbegebiet stand das Projekt auf der Kippe, der Verein hatte dabei sein gesamtes Hab und Gut verloren.

Bei der Ausstellungseröffnung erinnerte Vereinsvorstand Ludwig Böller daran, dass die Ausstellung bereits im Vorjahr abgesagt worden war – wegen der Vogelgrippe. Am vergangenen Wochenende konnte die Veranstaltung aber über die Bühne gehen.

72 Kaninchen und 264 Hühner, Gänse und Tauben waren zu sehen

Viele Familien mit Kindern besuchten die zweitägige Ausstellung des Kleintierzuchtvereins Indersdorf in der Bauhof-Halle. Bei der 53. Geflügel- und Kaninchenschau präsentierten die Züchter ihre preisgekrönten Prachtexemplare: Zu bewundern gab es 72 fein herausgeputzte Kaninchen und 264 Hühner, Gänse und Tauben verschiedener Rassen. So war in der Halle ziemlich viel Lärm. Denn krähende Hähne, gackernde Hennen, gurrende Tauben und schnatternde Gänse machten ganz schön „Musik“.

Tauben waren einst Gastgeschenke für den König

Aber genau diese Lebhaftigkeit der Tiere zeugt ja davon, dass sie gesund sind. Ein besonderer Blickfang waren zweifellos die acht Toulouser Gänse des Züchters Hans Trinkl aus Hackermoos. In tollem Federkleid zeigten sich auch die Maranshähne von Franz Spicker. Außerdem waren bei den Hühnern das Deutsche Reichshuhn, Antwerpner Barthzwerge und Onagadori zu bewundern. Die zahlreichen Taubenzüchter präsentierten Englische Zwergkröpfer, Strasser, Show Racer, Giant Homer und viele weiteren Rassen.

Die Tiere vom Vierkirchner Hubbeltauben-Züchter kommen aus Kalifornien

Tauben waren einst Gastgeschenke für Könige, heute sind sie wegen des Fleisches interessant, erklärte dabei der Vierkirchner Hubbeltauben-Züchter Hans Brum. Seine Fleischtauben kommen aus Kalifornien.

Doch vor allem die Kinder drängte es an die Kaninchenkäfige. Auch hier gab es wohlklingende Rassen wie Castor Rex, Deutsche Großsilber, Perl Feh oder Loh Havanna zu bewundern. Es gab also viel zu sehen bei der Ausstellung – die Mühe des Vereins hat sich gelohnt.

Bürgermeister Obesser: „Ausstellung darf nicht aussterben“

Es sei wichtig, sich nach dem Großbrand wieder aufzuraffen, sagte Bürgermeister Franz Obesser. Er hat dafür gesorgt, dass die Züchter in der Halle am Volksfestplatz ein neues Domizil für ihre Ausstellung bekommen. Die Ausstellung dürfe schon allein deshalb nicht aussterben, weil hier Kinder viel über die Arbeit von Mensch, Tier und Natur erfahren. Gerade heute sei der Umgang mit Tieren, wie man sie früher aus der Landwirtschaft kannte, wichtig. Begrüßt wurde auch das Engagement der Züchter-Damen, die nicht nur für eine Tombola, sondern auch das leibliche Wohl der Besucher sorgten.

Von Josef Ostermair