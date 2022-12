Kinderbetreuung in Indersdorf wird teurer

Von: Christiane Breitenberger

Indersdorfer Eltern müssen künftig auch bei den Kita-Gebühren etwas tiefer in die Tasche greifen. © Monika Skolimowska / dpa

Familien haben es dieser Tage nicht leicht. Die Inflation macht sich in allen Bereichen bemerkbar, Sprit, Gas, Lebensmittel, überall müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Ab dem kommenden Jahr gilt das auch für die Kinderbetreuung in Indersdorf.

Indersdorf – In ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr mussten sich die Indersdorfer Gemeinderäte mit einem sehr unweihnachtlichen Thema befassen: mit der Erhöhung der Kita-Gebühren. Zum letzten Mal wurden die Gebühren vor zwei Jahren erhöht.

Die Verwaltung ordnete die finanzielle Situation für die Kommunalpolitiker ein: Im Jahr 2021 betrug das Defizit im Bereich der Kindertagesstätten rund 1,722 Millionen Euro, wovon 1,162 Millionen Euro auf die vom Markt betriebenen Kindertagesstätten entfielen. Damit ist das Defizit trotz der Gebührenerhöhung zum 1. Januar 2021 bereits wieder gestiegen. Zum Vergleich: 2019 betrug das Defizit für die von der Gemeinde betriebenen Einrichtungen noch 1,047 Mio. Euro.

Kämmerer Philipp Blumenschein erklärte also: Aufgrund der auch weiterhin ansteigenden Kosten für die gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen sollten die Gebühren neu festgesetzt werden, zumal diese mittlerweile deutlich unter den Gebühren des Franziskuswerkes liegen. Gleichzeitig schlug die Verwaltung vor, Regelungen in die Satzung aufzunehmen, die festlegen, wie mit Schließungen durch Anordnung des Gesundheitsamtes in Bezug auf die Gebühren umzugehen ist. Dies war bislang nicht eindeutig in der Satzung dargestellt.

Eltern nicht begeistert, aber verständnisvoll

Den Kommunalpolitikern war wichtig zu wissen, wie sich die Betroffenen bezüglich der geplanten Erhöhung äußerten. Bevor das Thema in der Sitzung behandelt wurde, informierte die Gemeinde die betroffenen Eltern. Es gab eine Besprechung mit den Elternbeiräten, so Geschäftsleiter Klaus Mayershofer auf Nachfrage Dachauer Nachrichten. Was wenig überraschend war: Die waren alles andere als begeistert wegen der geplanten Erhöhung. Dennoch, so betone Mayershofer, sei die Akzeptanz gegenüber der Erhöhung definitiv da gewesen. Die Eltern hätten vor allem „in Anbetracht der Inflation Verständnis gezeigt“.

Mayershofer betonte zudem, dass die Gemeinde die Inflation nicht in vollem Umfang in die Erhöhung einberechnet habe, das Defizit werde trotzdem weiter steigen. Der Geschäftsleiter erklärte zudem, „wir haben nicht einfach die Gebühren erhöht, wir haben uns dabei an den Zahlen des Kindergartens St. Vinzenz orientiert.“ Auch hier seinen die Gebühren gestiegen.

Beispiele für die Erhöhung

Ohne Diskussion stimmte der Gemeinderat der von der Verwaltung vorgeschlagenen Erhöhung zu. Im Vergleich: Wer sein Kind künftig für vier Stunden in der Kinderkrippe in Niederroth betreuen lässt, zahlt ab dem 1. Januar künftig 255 Euro, anstatt bisher 235 Euro. Für eine Betreuungszeit von acht Stunden im Kindergarten Haus für Kinder zahlen Eltern nun 200 Euro anstatt bisher 180 Euro, sechs Stunden kosten ab Januar 178 Euro statt 158 Euro. Die Kosten sind identisch wie die Gebühren im nicht gemeindlichen Kindergarten St. Vinzenz.