Klassische Meisterwerke in der GMI-Aula: 200 Zuhörer lauschen dem Frühlingskonzert des Dachauer Jugendsinfonieorchesters

Sorgten mit ihrem Konzert für besondere eineinhalb Stunden: die Musiker des Dachauer Jugendsinfonieorchesters. © Roswitha Höltl

200 Zuhörer lauschten begeistert dem Frühlingskonzert des Dachauer Jugendsinfonieorchesters in der Aula des Gymnasiums Indersdorf.

Indersdorf – Endlich wieder Live-Musik: In der Aula des Gymnasiums Markt Indersdorf hat das Dachauer Jugendsinfonieorchester (DJSO) eines seiner zwei Frühjahrskonzerte gegeben. Fast 200 Gäste ließen sich von Filmmusik und klassischen Meisterwerken verzaubern.

Begeistert lauschte das Publikum den Musikern. © Roswitha Höltl

Den Auftakt machte die Filmmusik aus „Brave“, in Deutschland besser bekannt unter „Merida – Legende der Highlands“ von Patrick Doyle. Die musikalische Reise ging von Schottland nach Neuseeland, wo früher der Walfang noch ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft war. Die heute sehr bekannte Sea-Shanty Version „The Wellerman“ von Nathan Evans wurde vom Sinfonieorchester in einer Version für das Streicherensemble gespielt. Besonders stolz sind die Mitglieder des DJSO darauf, dass der Nachwuchs des Orchesters bei diesen ersten Stücken kräftig mitwirkte.

Vor 200 Jahren komponierte Franz Krommer sein Konzert für zwei Klarinetten und Orchester Es-Dur, Op.91, welches die Solisten Johanna Lankes und Benno Ulbricht mit dem Ensemble in Indersdorf zum Besten gaben. In dieser musikalischen Epoche entstand zeitgleich auch die Sinfonie 8 in h-Moll von Franz Schubert, die im Anschluss präsentiert wurde. Ein Gegenspiel mysteriöser und düsterer Klänge, hin zu lieblichen Melodien und Dynamikwechseln.

Den offiziellen Abschluss bildete das Stück „Danzon Nr. 2“ des mexikanischen Komponisten Arturo Marquez, das auf kubanischen und mexikanischen Elementen beruht und sich entsprechend temperamentvoll und dynamisch zeigt.

Die Zuschauer erlebten ein furioses Finale. Vor jedem Musikstück gaben einzelne Orchestermitglieder eine kurzweilige Einleitung zum Leben und zu den Werken der Komponisten. Wie begeister die Zuhörer des eineinhalb stündigen Konzerts waren, zeigte sich im lang anhaltenden Applaus, der mit einer Zugabe belohnt wurde.

Roswitha Höltl