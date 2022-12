Beliebter Kleinschwabhauser Sepp Asam im Alter von 81 gestorben

Sepp Asam war immer gut drauf, so wie hier auf einem Faschingswagen 2022 © Josef Ostermair

Sepp Asam, ein Kleinschwabhauser Original, starb im Alter von 81 Jahren – Er war in allen Vereinen beliebt und stets zu Späßen aufgelegt.

Kleinschwabhausen – Im Alter von 81 Jahren ist Sepp Asam aus Kleinschwabhausen schnell und unerwartet verstorben. Er war ein echtes Original, das man nicht nur in seinem Heimatort und im benachbarten Ainhofen, in nahezu allen Vereinen schätzte.

Große Verdienste um den Schützenverein

Der Junggeselle liebte Heimat, Natur und Geselligkeit. Große Verdienste hat er sich um den Schützenverein Freischütz Ainhofen erworben, als dieser plötzlich ohne Schießstand und Herberge dastand. Der Vorsitzende der Schützen, Schorsch Weimer, ist davon überzeugt, dass ohne Sepp Asams Engagement und dessen großzügige finanzielle Unterstützung der Schießstand- und Schützenheimbau in Kleinschwabhausen nicht durchzuführen gewesen wäre. Schon 1985 beim Gründungsfest der Ainhofner Schützen, arbeitete Asam fleißig im Festausschuss mit und lies in all den Jahren kein Schießen aus. Auch das Kartenspielen und Spiele des FC Bayern München waren sein Metier.

Kein Fest ohne ihn

In Ainhofen gab es praktisch kein Fest ohne den Sepp. Ob bei der Feuerwehr, den Veteranen, den Stammtischfußballern oder den Maibaumfreunden, überall war er ein gern gesehener Gast, der immer zu Späßen aufgelegt war, es aber auch verstand, Klartext zu reden. Er liebte vor allem Feste und Feiern der jungen Generation, und die wiederum hatte kein Problem mit Sepps Alter. Er spendierte auch das eine oder andere Faß Bier.

Ältester Teilnehmer auf Faschingswagen

Heuer gab es in Ainhofen erstmals einen inoffiziellen Faschingszug, dabei war Sepp Asam der mit Abstand älteste Teilnehmer auf einem Faschingswagen. Als nun unter den Jugendlichen Sepp Asams Tod bekannt wurde, waren viele fassungslos.

Vom Bauernknecht zum Vorarbeiter

Aufgewachsen ist er zusammen mit vier Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft in Kleinschwabhausen. Und weil diese kleine Landwirtschaft zur Selbständigkeit nicht reichte, hat er schon nach dem Schulbesuch in Ainhofen bei größeren Bauern in der Umgebung sein Brot verdient. Er war sich für keine Arbeit zu schade. Nach der Zeit als Bauernknecht kam er schon früh als Fabrikarbeiter in die MTU. Durch seinen Fleiß und seinem technischen Können arbeitete er sich hier hoch zum Vorarbeiter im Triebwerkbau.

Der Termin für die Urnenbestattung steht noch nicht fest.