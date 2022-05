Kochen unter Volldampf: Indersdorferin im Vorfinale von „Koch des Jahres“

Sabrina Fenzl aus Indersdorf ist beim Live-Wettbewerb in Achern dabei. © Höltl

Zum siebten Mal geht der renommierte Live-Wettbewerb „Koch des Jahres“ auf die Suche nach einem neuen Titelträger. Mit dabei: Sabrina Fenzl aus Indersdorf.

Indersdorf – Zum siebten Mal geht der renommierte Live-Wettbewerb „Koch des Jahres“ auf die Suche nach einem neuen Titelträger. Hunderte Profi-Köche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben sich für einen Platz im Vorfinale beworben, doch nur die 16 Besten bekommen jetzt die Chance, ihr Können live und vor den Augen einer hochkarätigen Fachjury zu beweisen. Mit dabei ist auch Sabrina Fenzl von der Cateringfirma „Avocatering & Mind“ aus Indersdorf, die sich im Vorentscheid erfolgreich durchsetzen konnte.

Indersdorferin bei Live-Wettbewerb „Koch des Jahres“

Dieser Wettbewerb sei einer der renommiertesten Kochwettbewerbe Europas, und so ist es für sie „total toll, dass mein Sous-Chef und ich dabei sein dürfen“. Während ihrer Ausbildungszeit hat sie schon an vielen Wettbewerben teilgenommen, und als sie sich vor zehn Jahren gerade selbstständig gemacht hat, war sie auch bei der ersten Auflage zum „Koch des Jahres“ dabei und hat sich schon damals für den Kreis der letzten 16 Teilnehmer qualifiziert. Hier hat ihre Liebe zu Wettbewerb-Teilnahmen angefangen, wie sie sagt.

Indersdorferin setzt sich unter 400 Bewerbern durch

Spannend ist für sie zu sehen, „wo stand ich vor zehn Jahren, und wo stehe ich jetzt“. Es hat sich viel getan in diesen Jahren und sie hat viel ausprobiert in Sachen Design, in der Kombination von Geschmacksrichtungen und in der Vielfältigkeit. Mit dabei war sie beispielsweise auch bei der Barilla Pasta World Championship und bei der Koch-Casting-Show „The Taste“.

„Ich mag es, mich zu testen und neu zu reflektieren. Jetzt konnte ich nicht widerstehen und probiere es noch einmal“, so Sabrina Fenzl. Sie hat sich erfolgreich der Herausforderung für die Präsentation eines Drei-Gang-Menüs zur Themenvorgabe – „Vorspeise: vegetarischer Gemüsegarten“, Hauptgang: „Wild-Maibock“ und Dessert „die Erdbeere“ – unter Einhaltung einer Preisobergrenze von 15 Euro und mit der Maßgabe, acht Teller anzurichten, gestellt und ist erneut aus 400 Bewerbern ins Vorfinale vorgerückt.

Sabrina Frenzl im Vorfinale von Koch des Jahres

Das ganze Prozedere musste sie schriftlich fixieren, die Rezepturen mussten mit einer Preiskalkulation und passender Philosophie ausgearbeitet sein, und ihr Menü umfasste am Ende 21 Seiten mit einer Bilderstrecke. „Es ist sehr viel Arbeit gewesen in den letzten Wochen, aber es ist auch total spannend“, sagt Sabrina Fenzl, da sie sich parallel ebenfalls für die Publikums-Wild-Card und für die Zusatzchallenge vorbereitet hat.

Jetzt fährt sie mit ihrem Sous-Chef Dominik Hornung am 30. und 31. Mai zum Live-Wettbewerb in die Scheck-In Kochfabrik nach Achern in Baden und wird dort live antreten. Bewertet werden ihre Leistungen von einer Fachjury bekannter deutscher Spitzen-und Sterneköche.

Live-Wettbewerb in Achern

Neben den vier Wettbewerbssiegern werden auch zwei weitere Kandidaten per Publikumsentscheid im Rahmen einer Küchenparty ins Finale einziehen. Außerdem wartet auf die Teilnehmer erstmals die Chance, sich in einer Zusatzchallenge für den internationalen Wettbewerb „Chef Balfego“, das ist ein „unglaublich toller Thunfisch aus Spanien“, wie Sabrina Fenzl meint, zu qualifizieren. Es besteht die Möglichkeit, online unter www.kochdesjahres.de und über ihren eigenen Instagram-Account dabei zu sein.

Heute hält sich ihre Aufregung noch in Grenzen, wie sie sagt, „aber wenn wir vor Ort sind, dann wird sie da sein. Schauen wir mal, dass wir den Titel nach Indersdorf holen – wir werden auf jeden Fall alles geben!“

Der Einzug ins Vorfinale ist angesichts der Voraussetzungen schon eine tolle Leistung, aber wenn man schon mal dabei ist, dann werden wir „doppelt und dreifach nochmal Gas geben“.

Roswitha Höltl