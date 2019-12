Junges Team mit bekannten Namen

Der Bürgerblock Niederroth hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl präsentiert.

Niederroth – Der Bürgerblock Niederroth hat seine Kandidaten für die Kommunalwahl präsentiert. Bereits seit 36 Jahren ist diese Wählervereinigung jeweils mit zwei Sitzen im Indersdorfer Gemeinderat vertreten. Derzeit mit Andreas Geier und Thomas Loderer. Thomas Loderer kandidiert für die kommende Wahl allerdings nach über drei Jahrzehnten Gemeinderatsarbeit nicht mehr.

Der Bürgerblock vertritt mit seiner Arbeit die kleinen Ortschaften südlich des Hauptortes, also Frauenhofen, Kreut, Niederroth, Ottmarshart, Ried und Weyhern. Diese Bürgerblock-Gemeinderäte sind, wie Andreas Geier sagt, völlig ohne Bindung an irgendwelche Parteilinien, „stets bestrebt, die Interessen der kleinen Gemeindeteile zu verfolgen und dafür zu sorgen, dass die Randgebiete angesichts des Hauptortes nicht zu kurz kamen“.D

Nachdem die Einwohnerzahl der Marktgemeinde gestiegen ist, wird der künftige Gemeinderat 24 statt 20 Sitze haben und „im BBN rechnet man sich gute Chancen aus, erstmals drei Gemeinderäte stellen zu können“, so Geier.

Der Abend begann mit einem kurzen Vortrag von Christian Windele, der noch einmal hervorhob, warum der BBN als Vertretung der südlichen Ortsteile unerlässlich ist. Anschließend gab Andreas Geier einen Überblick über das Wirken des BBN in den vergangenen Jahren. Wichtige Meilensteine waren der Glasfaserausbau, der durch eine Bürgerinitiative mit Ursprung in Niederroth angeregt worden war und von den Gemeinderäten des BBN unterstützt wurde, die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Niederroth mit einem modernen TSF-W sowie der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses, die Realisierung des Baugebietes Pfarrpfründe, die Sanierung der Straße nach Weyhern und „viele kleinere Maßnahmen, die mithalfen, die Lebensqualität in den Orten zu verbessern oder zu erhalten“.

Die Arbeit im BBN ist nicht nur ein Anliegen für eine Altherrenmannschaft, das zeigte sich bei der Nominierung. Fünf Listenplätze gehen an Frauen, das Durchschnittsalter der Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste liegt nur wenig über 40 Jahren und die beiden Jüngsten auf der Liste sind 19 bzw. 23 Jahre alt. In geheimer Wahl wurden alle Kandidaten ohne Gegenstimme bestätigt.

Andreas Geier, der auf Listenposition 1 ist, stellte noch einmal heraus, dass die Liste eine gute Mischung sei. Ein niedriges Durchschnittsalter und ein beachtlicher Frauenanteil würden belegen, dass der BBN sich als Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger des südlichen Gemeindebereiches wahrnimmt. „Wir haben hier die beste Mischung an Kandidaten, die das Interesse der Ortsteile Niederroth, Weyhern, Frauenhofen, Ried, Kreut und Ottmarshart sehr gut vertreten können“, sagte Geier.

Vor allem will sich der Bürgerblock bei seiner Arbeit mit den Ergebnissen der Haushaltsbefragung, die er organisiert hatte, auseinandersetzen. Geier betonte: „Genau die Punkte, die den Bürgern am Herzen liegen, wird der BBN in den nächsten Monaten und Jahren als Schwerpunkte verfolgen.“

Die BBN-Liste auf einen Blick:

1. Andreas Geier (55), Industriemeister Chemie, Gemeinderat; 2. Christian Windele (50), Bankkaufmann; 3. Stephan Demmelmayr (43), Zimmerer; 2. Vorsitzender im Schützenverein; 4. Dr. Sylvia Becker (56), Gymnasiallehrerin Mathematik/Physik; 5. Ian Butler (23), ledig, Mathematik-Student; 6. Maria Eidenmüller (33), verheiratet, Ergotherapeutin; 7. Franz Krutzlinger (61), Regierungsamtmann; 8. Karin Gotschol (55), Hauswirtschafterin, langjährige EKP-Leiterin; 9. Joachim Osterauer (48), Bankkaufmann, 2. Vorsitzender beim SV Niederroth; 10. Wolfgang Wittmann (44), Patentanwalt; 11. Karin Kiening (41), Buchhalterin; 12. Kilian Geier (19), Kaufmann für Büromanagement in Ausbildung; 13. Michael Kiening (30), Molkereimeister; 14. Johannes Tourbeslis (25), Mechatronik-Student; 15. Eva Demus (35), Bürokauffrau; 16. Christian Eder (52), Informatik-Betriebswirt (VWA); 17. Siegfried Hintermeier (49), technischer Angestellter.

Ersatz: Martin Barth (36), Thomas Loderer (62) und Martin Eidenmüller (35).