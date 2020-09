Westerholzhausens Gastwirt Korbinian Dafelmaier feiert seinen 90. Geburtstag

Anlässlich seines 90. Geburtstags hat Korbinian Dafelmaier für diesen Tag das Dorfwirtshaus von Westerholzhausen wieder aufgesperrt.

Westerholzhausen - Obwohl seine Wirtschaft schon seit Juli 2017 geschlossen ist, zeigte sich, dass der Korbi wie ihn seine Freunde und Gäste nennen, immer noch Gastwirt mit Leib und Seele ist. An der Geburtstagsfeier haben ihn die Vereine aus Westerholzhausen hochleben lassen. Ihm zu Ehren haben die Böllerschützen des Schützenvereins „Hochland“ sogar mehrere Salven durch den Lauf gejagt, bevor sie zum Weißwurstessen in die Wirtschaft gingen.

Im Namen des Schützenvereins gratulierte Schützenmeister Helmut Czech, der die Chefs im Schützengau Dachau mitbrachte. Bezirks-und Gauschützenmeister Alfred Reiner, Ehrengauschützenmeister Hans Dallmair und der stellvertretende Gauschützenmeister Willi Lamm, ehrten den bekannten Gastwirt mit der „Silbernen Gams“ des Schützenbezirks Oberbayern.

Czech sagte in einer Ansprache, dass der Korbi seinem Schützenverein immerhin 47 Jahre eine geschätzte Herberge gegeben habe. Für den Jubilar sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, den Schießstand in Ordnung zu halten und dem Verein die Unterbringung seiner Fahne im Wirtshaus zu gewähren.

In dem Dorfwirtshaus war Dafelmaier von 1961 an Herbergsvater für die örtliche Feuerwehr, den Krieger- und Soldatenverein Westerholzhausen-Eichhofen und den Obst- und Gartenbauverein. Der Korbi, ein eiserner Junggeselle, der mit zwei Schwestern in Westerholzhausen aufgewachsen ist, hat die Wirtschaft und die zum Betrieb gehörende Landwirtschaft 1961 von seinem Vater Benedikt übernommen.

Mit der Landwirtschaft hat er schon 1995 aufgehört und hätte er die Gastwirtschaft 2017 nicht zu gemacht, wäre das ein Draufzahlgeschäft gewesen. Das „zum Bier gehen, wie man das früher auf den Dörfern kannte“, sei nach den Worten des Jubilars längst Vergangenheit.

Was viele seiner Gäste schätzen, ist sicher sein Humor. Er macht keinen Hehl daraus, „dass mir der Umgang mit Gästen seit der Schließung der Wirtschaft schon fehlt“. „Ich wollte immer unter Leut´ sein“, sagte er. Er sei gerne Wirt gewesen. Wie sehr er die Geselligkeit liebte, habe sich beim Korbi bei den Volksfesten in Indersdorf und Dachau gezeigt, die er gerne besuchte. Beim Volksfest in Indersdorf sei kaum ein Tag vergangen, ohne dass sich der Korbi eine Maß einschenken ließ und Brotzeit machte, und selbst beim Oktoberfest in München fehlte er in keinem Jahr.

Geistig ist er noch topfit, aber die Füße machen nicht mehr so mit, wie er das gerne hätte. So sieht man ihn in seinem Heimatort nur noch mit dem Rollator spazieren gehen, oder er holt ab und zu mal wieder seinen Bulldog raus, um ein paar Runden über die Felder zu drehen.

Unter den Gratulanten befanden sich der Kapplerbräu von Altomünster, Willi Wiedemann, und Josef Schuster als Vertreter des TSV Indersdorf, dem Dafelmaier schon viele Jahre angehört. Über deren Glückwünsche freute sich der Jubilar besonders. Seine Nachbarn schenkten ihm ein Hopfenkissen.

Betreuung braucht der Jubilar mit 90 noch nicht – seine Nichte Ilse Walch kümmert sich dennoch gerne um ihn. Mit dem Kochen hat er nach wie vor kein Problem. Seine Nichte verriet, dass Schweinernes mit Kraut seine Leibspeise ist. Dazu erzählt sie, dass er immer noch genau verfolgt, was sich so in seinem Heimatort und in der Marktgemeinde Indersdorf und im Landkreis tut. Dafür liest er täglich die Dachauer Nachrichten.