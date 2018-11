Zum 100. Geburtstag gibt’s eine neue Fahne

Für den Krieger- und Soldatenverein Ainhofen ist 2019 ein besonderes Jahr: Er feiert sein 100-jähriges Bestehen samt Fahnenweihe.

Ainhofen – Am Volkstrauertag hat der Krieger- und Soldatenverein Ainhofen nach dem Gedenkgottesdienst in der Marien-Wallfahrtskirche am Kriegerdenkmal den in den Weltkriegen Verstorbenen und Vermissten aus Ainhofen gedacht. Gemeinderat Olaf Schellenberger und Stefan Moor vom VdK-Ortsverband Indersdorf legten Kränze nieder, bevor Bläser vor den gesenkten Fahnen der Ortsvereine und der Eglersrieder Schützen die Bayern-Hymne und die Nationalhymne anstimmten.

Dann traf man sich zur Jahresversammlung im Gasthof Gschwendtner in Langenpettenbach. Hier standen die Neuwahl des Vorstands und der 100. Geburtstag des Vereins, den man im September 2019 mit einer Fahnenweihe gebührend feiern will, im Vordergrund. Die Neuwahl ging problemlos über die Bühne, fast alle Funktionäre stellten sich wieder zur Wahl. So wurde Michael Breitsameter wieder Vorsitzender und Werner Scheib sein Stellvertreter. Kassier bleibt Christian Jungmair, und Thomas Pabst übt weiter das Schriftführeramt aus. Auch Beisitzer Markus Hechtl wurde wiedergewählt.

Lediglich Jakob Klepper, der 38 Jahre Vorsitzender gewesen war und zuletzt zwei Jahre als Beisitzer dem Vorstand angehörte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger als Beisitzer wählte die Versammlung ebenfalls einstimmig Christian Ballis aus Kleinschwabhausen. So sind die Kleinschwabhauser nun mit drei Kräften im sechsköpfigen Vorstand vertreten. Die Versammlung bereif erneut Andreas Scheib zum Fahnenträger sowie Jakob Schnell und Walter Scheib zu Fahnenbegleitern.

Finanziell hat der Verein, trotz einer 1000-Euro-Spende für den Schießstandbau von Freischütz Ainhofen, keine Probleme. Das konnte man dem von Jungmair vorgetragenen Kassenbericht entnehmen. Haupteinnahmequelle des Vereins ist das alle Jahre an Fronleichnam stattfindende Bildersuchwandern, das vor allem bei Familien mit Kindern beliebt ist.

Dass 2019 für all die Funktionäre im Verein wohl ein sehr arbeitsreiches Jahr werden könnte, hängt mit der einstimmig beschlossenen Durchführung des Gründungsfestes zum 100-jährigen Bestehen zusammen, das im September 2019 zusammen mit einer Fahnenweihe gefeiert werden soll. Laut Breitsameter soll zuvor noch in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Eintragung des Vereins im Vereinsregister des Amtsgerichtes beschlossen werden.

Wie Breitsameter mitteilte, ist die 1920 geweihte Fahne in der Schierlinger Fahnenstickerei Kössinger untersucht wurde. Dabei sei festgestellt worden, dass eine Restaurierung wirtschaftlich nicht zu vertreten sei. So habe sich der Vorstand für die Anschaffung einer neuen Fahne entschieden, die bei der 100-Jahr-Feier den kirchlichen Segen erhalten soll. Die Vereinsseite der neuen Fahne soll das Eiserne Kreuz und die sogenannte Ortsseite die Marien-Wallfahrtskirche zeigen.

Wo die 100-Jahr-Feier mit Fahnenweihe stattfinden kann, ob in Ainhofen oder in einer Halle im nahen Kleinschwabhausen, wird noch entschieden. Breitsameter wies die Versammlung auch auf das Gästeschießen des Kreisverbandes RK Dachau-Land hin, bei dem mit Waffen der Bundeswehr geschossen werden kann. Anmeldungen nimmt der Vorstand gerne entgegen.

Josef Ostermair