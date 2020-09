Küche gerät in Brand – 150 000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Glonn in der Nacht zum Mittwoch hat eine Bewohnerin leichte Verletzungen erlitten. Der Schaden wird auf 150 000 Euro beziffert.

Glonn – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Glonn in der Nacht zum Mittwoch hat eine Bewohnerin leichte Verletzungen erlitten. Der Sachschaden wird nach ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord auf 150 000 Euro beziffert.

Die Alarmierung über die Leitstelle erfolgte gegen 0.20 Uhr. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr – im Einsatz waren Kräfte aus Markt Indersdorf, Weichs, Glonn und Niederroth – stand die „Küche bereits in Vollbrand“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser. Die Bewohnerin, eine ältere Dame, konnte noch selbstständig ins Freie gelangen. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus.

Derweil nahmen zwei Atemschutztrupps den Innenangriff vor. „Nach kurzer Zeit hatten sie den Brand unter Kontrolle“, so der Kreisbrandinspektor. Danach musste in dem älteren Haus noch ein Fehlboden geöffnet und abgelöscht werden. Gegen 3 Uhr rückten die letzten Kräfte ab.

Noch in der Nacht nahm die Polizei Dachau die ersten Ermittlungen auf, die am Mittwochmorgen von Beamten des Fachkommissariats der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck weitergeführt wurden. Nach Untersuchungen der Brandfahnder brach das Feuer an einem angeschürten Holzofen in der Küche aus, so das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord gestern. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung hätten sich nicht ergeben.

zim