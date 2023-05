Unglück in Langenpettenbach: Blitzschlag sorgt für hohen Schaden an der Kirche St. Michael

Am Kirchturm von St. Michael hat ein Blitzschlag Schäden hinterlassen. © ost

Nach einem Blitzeinschlag, der schon am vergangenen Freitag die Pfarrkirche St. Michael in Langenpettenbach getroffen hatte, ist das große Gotteshaus bis auf Weiteres gesperrt. Die gewaltige Energie des Blitzes verursachte Schäden am Turmdach.

Langenpettenbach – Auch der Sicherungskasten auf der Rückseite der Kirche wurde zerstört. Zudem entstand im Innenraum der Kirche ein Schaden. Wie es weitergeht und wann die Kirche wieder genutzt werden kann, entscheidet ein Gutachten, das noch aussteht. Sicher ist: Kirchturm und Kirchendach waren mit mehreren Blitzableitern ausgestattet.

Das Erzbischöfliche Ordinariat wurde von Pfarrer Dr. Stephan Hauptmann sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls informiert. Die ersten, die den lauten Knall vernahmen und den Blitz in den Kirchturm rauschen sahen, waren junge Burschen, die sich bei der Maibaumwache nur wenige Meter vom Einschlag entfernt aufgehalten hatten.

Wie hoch der Schaden an der Kirche ist, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich ist jedoch, dass der gewaltige Blitz im Kirchturm einschlug und dabei Schäden am Turmdach anrichtete. Davon zeugen die weit verstreuten Dachteile, die im Friedhof und darüber hinaus landeten.

Im Innenraum wütete der Blitz: Der Schriftenständer in der Kirche wurde weggefegt. © ost

Auch im Innenraum der Kirche wütete der Blitz gewaltig. Schriften-Ständer stürzten um, zudem entstanden Risse und zum Teil auch Rauch an der östlichen Außenwand sowie an den Türen des Sicherungskastens, die durch den Blitzschlag herausgerissen wurden. Die Turmuhr blieb stehen.

Der Seelengottesdienst für eine Beerdigung am heutigen Freitag muss nun im Freien vor dem Leichenhaus abgehalten werden. Pfarrer Hauptmann sorgt sich, wann die Kirche wieder benutzt werden kann, denn es stehen große kirchliche Termine, wie die Erstkommunion und die Firmung, an. Für diese Feste in andere Kirchen auszuweichen, ist laut Hauptmann „gar nicht einfach“.