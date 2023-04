Leute stehen für Büchermarkt Schlange

Einen Ansturm von großen und kleinen Lesern erlebte die Aula der Mittelschule beim diesjährigen Büchermarkt. © ost

Einen Riesenansturm erlebte der große zweitägige Büchermarkt in der Aula der Indersdorfer Mittelschule. Schon am Eröffnungs-Samstag war die Hölle los: „Als wir um 10 Uhr öffneten, standen schon hundert Leute Schlange, sowas habe ich noch nie erlebt“, sagte Ingrid Kornprobst, die Organisatorin aus dem Heimatverein Indersdorf.

Indersdorf – Das ganze Jahr über hatte der Heimatverein Bücherspenden gesammelt, so dass die vielen „Leseratten“ eine Auswahl aus über 20000 Büchern hatten. Das größte Angebot gab es bei den Romanen und Krimis, aber auch Lektüren aus den Bereichen Sport, Kultur, Zeitgeschichte, Kochen, Fremdsprachen, Religion und Antiquariat waren sehr gefragt. An Bayerischer Geschichte durfte es da natürlich nicht fehlen.

Nicht allzu groß war die Auswahl bei den Kinderbüchern. „Die bleiben meistens in den Familien“, vermutet Kornprobst. Dass viele die Aula gleich mit einem Rucksack voll Bücher verließen, lag sicher an den überaus günstigen Preisen, die zwischen 1,50 Euro und 3 Euro pro Buch lagen. Einige „Bücherwürmer“ nutzten auch die Gelegenheit, sich in einer kleinen Schmöker-Pause vom Bücherei-Team der Schule mit Kaffee, Kuchen oder Butterbrezen bewirten zu lassen.

Der Büchermarkt selbst aber war Angelegenheit des Heimatvereins, der den Erlös für den Unterhalt des Augustiner Chorherren-Museums hernimmt. Bereits jetzt denkt man an den nächsten großen Büchermarkt im Jahr 2024. So werden ab 12. Oktober immer donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr Buchspenden am Marienplatz 10 in Indersdorf (neben der Bäckerei Kornprobst) entgegengenommen.