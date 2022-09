Licht in düsteren Zeiten: Marktplatz im Advent beleuchtet

Von: Christiane Breitenberger

Teilen

Weihnachtsstimmung: So zierte im vergangenen Jahr der Christbaum den Marktplatz. © Christian Fischer

Der Indersdorfer Marktplatz soll wohl in der Adventszeit stimmungsvoll leuchten. Zudem hat die Gemeinde auf energiesparende Beleuchtung umgestellt.

Indersdorf – Während andernorts diskutiert wird, ob man aus Energiespargründen auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet, gibt es aus dem Indersdorfer Rathaus gute Nachrichten. Und das für Umweltschützer sowie für Weihnachtsfans.

Die Indersdorfer Gemeinderäte haben nämlich bereits in einer nicht-öffentlichen Sitzung im Juni beschlossen, die alte Beleuchtung für den Christbaum am Marktplatz zu ersetzen und zwar mit „super energiesparenden LED-Lichtern“, wie Geschäftsleiter Klaus Mayershofer auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten erklärt.

Weihnachtsstimmung trotz Energiekrise: LED-Beleuchtung am Indersdorfer Marktplatz

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Franz Obesser in Sachen Weihnachtsbeleuchtung für den neuen Marktplatz informiert. Für die Straßenlaternen soll es „kein Mastmotiv geben“, so Obesser, dafür hat die Gemeinde eine neue Beleuchtung für die neuen Bäume angeschafft. Auch hier rüstete die Gemeinde auf LED-Technik um und hat einiges an Geld dafür in die Hand genommen.

10 000 Euro haben die neuen Lichter gekostet, wie Mayershofer erklärt. „Alle sieben neuen Bäume am Marktplatz bekommen diese Beleuchtung.“ Und die soll – Stand heute – auch tatsächlich diesen Winter in der Adventszeit leuchten. „Die neue Beleuchtung verbraucht nur ganz, ganz wenig Strom und nur einen Bruchteil dessen, was die alten Kerzen am Christbaum gebraucht haben.“

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

„Die Lichter brauchen wirklich nur ganz, ganz wenig Energie“

Der Gemeinde sei daran gelegen, gerade in der besonders düsteren Zeit des Jahres etwas Schönes zu schaffen. „So ein beleuchteter Platz wirkt sich schon auf die Stimmung aus“, so Mayershofer. Und: „Die Lichter brauchen wirklich nur ganz, ganz wenig Energie.“

Sollte sich die Lage in puncto Energieversorgung jedoch verschlechtern, „dann bleiben die Lichter eben aus.“ Ende November will die Gemeinde spätestens darüber entscheiden. Bis dahin steht auch fest, ob wieder ein Christbaum vor dem Rathaus aufgestellt wird. „Das macht natürlich nur Sinn, wenn wir den dann auch beleuchten“, so Mayershofer. Die Gemeinde habe bereits einen Baum in Aussicht, eine etwa acht Meter hohe Tanne.

Die neue Weihnachtsbeleuchtung soll künftig dauerhaft in den sieben Bäumen am Marktplatz hängen bleiben. „Denkbar wäre es auch, sie mal im Sommer zu nutzen“, sagte Klaus Mayershofer. Und noch einen Vorteil haben die neuen Lichter, wie der Geschäftsleiter erklärt: „Wenn die Bäume größer werden, kann man die Beleuchtung einfach erweitern.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.