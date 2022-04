Die große Doppel-Party: Mädchen und Burschen aus Langenpettenbach feiern Vereinsjubiläen gemeinsam

Schon im Herbst 2021 zeichnete sich die große Jubelfeier ab, als die „Bembegga“ zum Patenbitten in Altomünster waren. Vorbereitungen laufen seit 2019 Kabarettabend mit Chris Boettcher © ost

Der Mädchen- und der Burschenverein Langenpettenbach feiern im Mai gemeinsam ihre Gründungsfeste. Auf die Besucher wartet ein viertägiges Programm mit Musik, Party, Brauchtumspflege und Kabarett.

Langenpettenbach – Mitte Mai werden in Langenpettenbach zwei große Jubiläen gemeinsam gefeiert: Der Mädchenverein Langenpettenbach begeht seinen 65. Geburtstag, der Burschenverein „Bembo“ sogar seinen 90. Die beiden Jubiläen werden von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. Mai, mit einem viertägigen Gründungsfest mit tollem Programm gefeiert. Das Festgelände befindet sich gegenüber der Zimmerei Schilcher.

Die Geschichte des Burschenvereins beginnt 1931. Damals wurde der Verein im Gasthaus Gschwendtner unter der Leitung von Pfarrer Mühlratzer von 49 Burschen gegründet. Von nun an trafen sich die Burschen in regelmäßigen Abständen zur Monatsversammlung, es wurden Ausflüge zu verschiedenen Festen in der Umgebung unternommen. Bereits am 25. September 1932 feierte der Burschenverein seine Fahnenweihe in der Pfarrkirche St. Michael.

Mädchen in „geistiger, religiöser und beruflicher Hinsicht“ fördern

Bald aber wurde es ruhiger um den „Bembegga“ Burschenverein: Die Machtergreifung Hitlers machte sich bemerkbar. Nach einjähriger Pause kam man noch einmal zusammen, um das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Mühlratzer zu feiern. Danach folgte nur noch eine einzige Versammlung, bevor der Burschenverein durch die Nazis verboten wurde.

Bergauf mit dem Verein ging es erst wieder mit der Neugründung im Jahre 1953. 42 junge Burschen waren dabei, der Verein wuchs jedoch schnell auf 54 Mitglieder an. Josef Strobl aus Stangenried war Vorsitzender.

1957 wurde auf Anraten von Pfarrer Jakob Huber eine organisierte Gruppe von Mädchen aus dem Ort und den umliegenden Ortschaften gegründet. Gemeinsam mit dem 25. Priesterjubiläum Hubers fand dann die Bannerweihe des Mädchenvereins statt.

Zur damaligen Zeit war es die Hauptaufgabe des Vereins, junge Mädchen in geistiger, religiöser und beruflicher Hinsicht zu fördern. Aber auch damals schon durfte der Spaß nicht fehlen. Es gab Radtouren, zünftige Wanderungen oder Besichtigungen. Leider hielt das Interesse am Verein nicht. Von 1969 bis Mitte 1975 wurde der Verein ruhend gestellt.

Im Sommer 1975 aber ging es weiter. Von da an liest man in den Chroniken auch von einer stärkeren Verbindung zwischen Burschen- und Mädchenverein. Gemeinsam wurden Ausflüge unternommen, monatlich gab es Versammlungen am ersten Freitag des Monats beim Baderwirt.

Vorbereitungen laufen seit 2019

Das ist bis heute so geblieben. Deshalb wurde auch nicht lange überlegt, ob man das 65-Jährige und das 90. Jubiläum überhaupt feiern sollte. Unter den beiden Vorsitzenden Julia Obesser und Johannes Schmid organisieren die beiden Vereine seit Anfang 2019 ihr gemeinsames Gründungsfest. Selbst während der Corona-Pandemie wurde via Zoom-Meetings die Veranstaltung von einem rührigen Festausschuss geplant. Diesem Gremium gehören Julia Obesser, Sonja Gschwendtner, Verena Strobl, Ramona Obesser, Nicole Gschwendtner, Sarah Jung, Sonja Sulzberger, Johannes Schmid, Dominik Pögl, Thomas Baumann, Ludwig Huber, Michael Strobl, Benedikt Obesser und Alexander Ostermeir an.

Ganz besonders freuen sich die Langenpettenbacher über die Unterstützung ihrer Paten, dem Mädchenverein und dem Burschenverein aus Altomünster. Die Schirmherrschaft bei der viertägigen Jubelfeier übernimmt Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser. Er war selbst schon Vorstand im Burschenverein Langenpettenbach.

Auftakt ist am Donnerstag, 12. Mai, mit dem Bieranstich und einem Heimatabend, unter anderem mit Bildervortrag, Ehrungen und Tanz. Durch den Abend führt Franz Neumüller, ebenfalls ein ehemaliger Vorstand im Burschenverein. Die „Bembegga Musi“ und die „Fliesendisch Musi“, eine Gruppe junger Burschen aus dem Patenverein Altomünster, sorgen für die musikalische Unterhaltung.

Kabarettist Chris Boettcher kommt am Samstagabend

Hoch her geht es am Freitag, 13. Mai, ab 20 Uhr bei einer großen „Party durch die Jahrzehnte“. DJ Fottner sorgt für passende Musik aus den 80ern, 90ern, 2000ern und 2010ern und spielt aktuelle Hits. Einlass ist ab 16 Jahren.

Am Samstag, 14. Mai, präsentiert der bekannte Kabarettist Chris Boettcher sein Programm „s’Beste“. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, bei der Metzgerei Gschwendtner in Langenpettenbach, der Metzgerei Baier in Altmünster und Baustoffe Kettl in Glonn. Der Vorverkaufspreis für eine Karte beträgt 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Kinder von 10 bis 14 Jahren zahlen 18 Euro. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Reservierungen sind nicht möglich, es herrscht freie Platzwahl (während der Vorstellung keine Bewirtung).

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet der Festsonntag, 15. Mai. Mehr als 70 Gastvereine werden erwartet. Nach dem Mittagessen führt dann ein großer Festzug durch den Ort, und zum Abschluss des Festes wird nochmal ausgiebig im Zelt gefeiert.

