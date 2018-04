Mann streitet mit Freundin und Autofahrer

Die Polizei Dachau sucht nach einem Zeugen einer verbalen Auseinandersetzung eines Mannes auf der einen sowie dessen Freundin und einen Autofahrer auf der anderen Seite.

Landkreis –Am kommenden Samstag, 21. April, findet der Tag offenen Klöster unter dem Motto „Gut. Wir sind da“ statt. Interessierten wird dabei die Möglichkeit gegeben, einen Blick ins Innere eines Klostergebäudes zu werfen, um nachzuvollziehen zu können, wie Arbeit und Gebet das Alltagsleben der Ordensfrauen und -männer prägen. Im Landkreis Dachau sind am Samstag zwei Klöster geöffnet: Das Kloster der Armen Schulschwestern in Weichs bietet ab 14 Uhr ein Programm, das mit einem musikalischen Empfang durch die Flötengruppe von Schwester Gunda beginnt, mit einer Führung durch das Kloster fortgesetzt wird und um 16 Uhr mit einer Vesper in der Hauskapelle endet. Im Mini-Klosterladen besteht die gesamte Zeit über die Möglichkeit einzukaufen, wobei kleine Überraschungen inklusive sind. Auch die Franziskanerinnen von Schönbrunn freuen sich darauf, am Samstag ihre Pforten für alle Interessierten zu öffnen. Nach einer Begrüßung der Gäste um 15 Uhr am Marienplatz folgt eine „Klosterrallye“ mit interessanten Fragen und Aufgaben für Groß und Klein. Ab 17 Uhr gibt es dann Informationen zum Klosterleben und die Möglichkeit zur Begegnung mit den Franziskanerinnen im Theatersaal. Der Abend findet schließlich nach einem kleinen Imbiss sein Ende mit einer Taizé-Andacht in der Kirche St. Josef. nn