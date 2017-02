Sturz von Faschingswagen: 21-Jähriger außer Lebensgefahr 

Markt Indersdorf - Für einen 21-Jährigen im Landkreis Dachau endet die Faschingszeit im Krankenhaus. Er stürzte beim Indersdorfer von einem Wagen.

Überschattet wurde der Faschingssonntag in Indersdorf von einem schweren Sturz. Kurz nach 16 Uhr, als der Zug bereits beendet wurde und die Wagen in der Freisinger Straße geleert wurden, stürzte ein 21-jähriger junger Mann von einem der Faschingswagen. Der 21-jährige befand sich ganz oben auf dem Wagen und saß wohl zeitweise auf der Brüstung, als er das Gleichgewicht verlor und kopfüber fast 4 Meter tief auf den Asphalt stürzte. Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen mit dem Hubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen. Mittlerweile wurde Gott sei Dank bekannt, dass der 21-jährige nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.

Die meisten Teilnehmer am Faschingszug haben nichts von dem Unfall mitbekommen, da er sich bereits nach dem Umzug außerhalb des Faschingstreibens ereignete. Nach intensiver Beratung entschieden sich die Verantwortlichen, das Faschingstreiben nicht abzubrechen. Sie informierten sich ständig über den Zustand des jungen Mannes.

