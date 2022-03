Mia Lachmann feiert ihren 102. Geburtstag

Umrahmt von Musikern aus Schwabhausen feierte Mia Lachmann ihren 102. Geburtstag. Links: Sohn Siegfried. © ost

Mia Lachmann aus Karpfhofen, die älteste Bürgerin der Gemeinde Indersdorf, hat ihren 102. Geburtstag gefeiert. Fürs lange Leben gibt es wohl einen Geheimtipp.

Karpfhofen – Ihren 102. Geburtstag feierte Mia Lachmann aus dem Indersdorfer Ortsteil Karpfhofen im Kreise ihrer Familie. Sie ist die älteste Bürgerin in der Marktgemeinde und geistig noch fit. Probleme bereiten ihr leider die Füße, das Gehör und das Sehen. Das hindert sie aber nicht daran, jeden Tag zu singen, denn ihren Humor hat sie trotz vieler Schicksalsschläge in ihrem langen Leben nicht verloren.

Mit dem Fernseher hält sie sich auf dem Laufenden, und da belastet sie der Krieg in der Ukraine schwer. Die gebürtige Niederschlesierin gehörte ja einst auch zu der großen Flüchtlingsschar, die im Juli 1946 ohne Vorwarnung ihre Heimat verlassen musste. Mit zwei kleinen Töchtern machte sie sich damals zu Fuß auf den Weg zum fünf Kilometer entfernten Bahnhof in Lauban und durfte nur 20 Kilo Gepäck mitnehmen. Englische Soldaten haben damals die Heimatvertriebenen in Güter- und Viehwaggons verladen.

Die Angst im Krieg (ihr Mann Heinz war in amerikanischer Gefangenschaft) und die Bedrohung durch polnische Milizen waren in dieser Zeit ihr ständiger Begleiter, bis schließlich im Spätsommer 1946 die Familienzusammenführung in Schwabhausen glückte. Die Familie Lachmann musste in den Folgejahren mehrmals umziehen, weil Mia Lachmanns Mann Heinz als Polizeibeamter öfter die Dienststelle wechseln musste.

Die Familie Lachmann wurde immer größer. Vier Mädchen und vier Buben kamen hinzu. 1968 fand man schließlich in Karpfhofen ein neues Zuhause. Dort haben die Lachmanns 1980 das alte Haus abgerissen und ein Reihenhaus gebaut. Und dort hat die heute 102-Jährige über viele Jahre zusammen mit ihrem Mann, der 2008 verstorben ist, einen großen Gemüsegarten gepflegt. Einen weiteren Schicksalsschlag musste Mia Lachmann erleiden, als ihre Tochter Dagmar mit nur 35 Jahren verstarb.

Was sie immer noch freudig stimmt, sind Lieder aus ihrer Heimat und bayerisch-böhmische Blasmusik. So war es schon zum 100. Geburtstag ihr Wunsch, eine Blaskapelle aufspielen zu lassen. Weil das aber 2020 und 2021 aus verschiedenen Gründen (unter anderem Corona) nicht möglich war, erfüllte man ihr nun zum 102. Geburtstag diesen Wunsch.

Ihr Sohn Siegfried sitzt da ja an der Quelle: Er schlägt bei der Blaskapelle Schwabhausen die große Trommel und ist auch der Sänger in diesem Blasmusik-Ensemble.

So staunten die Nachbarn in der Dorfstraße nicht schlecht, als kurz vor Einbruch der Dämmerung Blasmusikklänge zu vernehmen waren. Mia Lachmann, die die Märsche und Lieder aus der Heimat von der Terrasse aus genoss, spürte plötzlich den kalten Wind nicht mehr und sang kräftig mit, als die Musiker „Hohe Tannen“, „Kehr ich einst zur Heimat wieder“ und den Heimatlandmarsch anstimmten. Das bekannte Stück „Zum Geburtstag viel Glück“ durfte im Repertoire der Schwabhauser natürlich nicht fehlen.

So gab man auch den 13 Enkelkindern, zwölf Urenkeln und zwei Ururenkeln die passende Möglichkeit, der Oma zu gratulieren. Von Sohn Armin, der seit längerer Zeit seine Mutter pflegt, war zu erfahren, dass Mia Lachmann auch mit 102 Jahren jeden Tag bevor sie ins Bett geht ein Stamperl Eierlikör genießt. Vielleicht ein Geheimtipp für ein überaus langes Leben. JOSEF OSTERMAIR