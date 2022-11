Für Loni Mailler verkauft zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Stricksachen auf dem Christkindlmarkt

Von: Christiane Breitenberger

Wenn sie strickt, ist sie glücklich: Loni Mailler verkauft erstmals in ihrem Leben ihre Sachen am Christkindlmarkt. fischer © cf

Die Christkindlmarkt-Saison im Landkreis Dachau ist eröffnet. Die 87-jährige Loni Mailler mietet zum ersten Mal in ihrem Leben eine Hütte und verkauft ihr Selbstgestricktes.

Indersdorf – Adventszeit bedeutet Christkindlmarktzeit im Landkreis. Überall können Weihnachtsfreunde Kulinarisches genießen und Selbstgemachtes entdecken. Jedes Jahr kommen neben den traditionellen auch neue Standbetreiber dazu. So auch heuer in Indersdorf. Doch in der Hütte mit der Nummer 22 steht nicht etwa Nachwuchs.

Loni Mailler hat im Alter von 87 Jahren beschlossen, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Verkaufsstand am Christkindlmarkt zu mieten. Sie bietet dort Ergebnisse ihrer großen Leidenschaft an: dem Stricken.

Senfgelb war er, das weiß sie heute noch ganz genau. Loni Mailler, hieß damals noch Baumgartner, war fünf Jahre alt und sagte zu ihrer Mama: „Des was Du da kannst, will ich auch können!“, Also zeigte die Mama der kleinen Loni das Stricken, und die hatte noch vor ihrem ersten Schultag ihren eigenen Tafellappen gemacht. In senfgelb.

Seither ist Stricken ihre Leidenschaft. „Das macht mich einfach glücklich“, sagt die heute 87-Jährige. „Es beruhigt mich.“ Ein stressiger Tag? Loni Mailler strickte. Jemand hat sie geärgert? Sie strickte. „Danach war immer alles wieder gut.“ So entstanden im Laufe der Jahre Hunderte Einzelstücke. Wer mit ihr in ihrer gemütlichen Wohnküche ratscht, glaubt sofort, wenn sie erzählt, dass ihre Ärztin sie letztens erst wieder „auf Anfang 70 geschätzt hat“.

Es war „schon immer mein Wunsch, dass ich meine Sachen mal irgendwo verkaufen kann“, erzählt sie. Doch bisher habe es in ihrem Leben eben nie den richtigen Zeitpunkt gegeben. Immer wieder unterstützte sie mit ihren Stickwaren auch soziale Projekte, 50 Paar Handschuhe für Nepal, jahrelange versorgte sie das BRK mit Selbstgestricktem für Menschen in der Ukraine.

Nun, wegen der Pandemie, strickte sie wieder Babyschuhe, Jacken, Schals und Mützen. „Da braucht man doch was zu tun, man kann ja nicht die ganze Zeit bloß putzen.“ Und weil sich mittlerweile die Kisten mit den bunten Werken im Flur stapeln, hat sie den Entschluss gefasst, heuer ihre Sachen zu verkaufen.

Ein Adventsmarkt ist genau das Richtige für ihre Premiere. Die 87-Jährige liebt die Weihnachtszeit, „früher hat’s bei mir daheim selber ausgeschaut wie auf einem Christkindlmarkt“, erzählt sie und lacht. Sie liebt es einfach, wenn ihre Familie zusammenkommt, wenn Zeit zum Ratschen ist.

Vier Enkel und vier Urenkel hat sie mittlerweile, alle werden mit Omas Unikaten versorgt – und stehen total drauf. Auch die Buben bestellen immer neue Sachen bei ihr – und zwar ganz genau das, was sie sich vorstellen. Wie damals bei den Trachtensocken für den Mann ihrer Enkelin. Ein völlig verrecktes Muster wars, eins, „das man eigentlich nur noch in Museen findet“, sagt sie heute und lacht laut. Aber Loni Mailer mit ihren 87-Jahren beißt sich eben durch. Vier Wochen hat sie gebraucht, dann hatte sie den Dreh raus und der Mann ihrer Enkelin Trachtensocken, die andere neidisch machen. „Da ist er am Volksfest gleich drauf angeredet worden, wo’s sowas gibt“, weiß sie. Sauzipfe hieß das Muster übrigens.

Loni Mailers Sachen sind nicht nur mit viel Liebe gemacht, sie sind etwas fürs Leben, wenn man will. Als ihre Enkelin zur Welt kam, strickte sie eine Babydecke für sie. Die Enkelin ist mittlerweile 41 und selber Mama. Als ihre Jungs noch Babys waren, wärmte sie die beiden mit der Babydecke von ihrer Oma.

Eben solche Decken, Jäckchen, Schühchen und Mützen und unterschiedlichen Farben und Mustern wird Loni Mailler in der Hütte mit der Nummer 22 verkaufen. Auch Trachtenjacken wird es geben – „aus der guten Schachermeierwolle“. Sie freut sich jetzt narrisch auf den Markt am 3. und 4. Dezember. Natürlich will sie nicht alles von ihrem Gewinn behalten – „wenn was übrig bleiben solle, will ich dem Heimatverein etwas geben“.

Ob sie im kommenden Jahr wieder verkaufen will, wenn es heuer gut läuft, weiß sie noch nicht. Der Rücken, die Schulter, beides macht ihr zu schaffen, aber darüber redet sie eigentlich nicht. „Jammern hilft doch nix! Das ändert ja nix!“ Wenns wieder zwickt, setzt sie sich eben an ein neues Projekt und beißt sich durch ein neues verrecktes Muster, das sich einer ihrer Burschen wieder rausgesucht hat.

