Mit dem Brandenburger Tor auf Platz eins

Teilen

Gratulation von Chef und Chefin: Paul Böller (links) und Gabi Ries gratulieren Amadou Faye zu Platz eins bei der Begabtenförderung für das Maurerhandwerk. © Ostermair

Der Senegalese Amadou Faye aus Indersdorf hat bei einem deutschlandweiten Wettbewerb den ersten Platz belegt.

Indersdorf/Röhrmoos - Dass Amadou Faye beim Erstellen des Brandenburger Tores in Sichtmauerwerk eine grandiose Leistung zeigte, freute nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Ausbilder. Im Senegal war der 34-Jährige als Fischer tätig, doch im Landkreis hatte er das Glück, nach längerem Aufenthalt im Asylbewerberheim beim Indersdorfer Maurerbetrieb von Paul Böller von 2014 bis 2015 eine Festanstellung als Bauhelfer zu finden. So konnte er sich in dieser Zeit schon viel Wissen und Können aneignen.

Ausbildung zum Maurer in Indersdorf und Röhrmoos

Als bekannt wurde, dass Personen aus dem Senegal kein Asyl genehmigt wird, wurde ihm aber die Arbeitserlaubnis entzogen. Nach längerem Hin und Her und mit Unterstützung von Landrat Stefan Löwl konnte der ehrgeizige und fleißige Mann doch seine Ausbildung zum Maurer beginnen.

Das durch die Bundesregierung erlassene Gesetz (3+2 Regelung) ermöglichte ihm die Lehre als nicht anerkannter Asylbewerber. Das heißt aber, nach erfolgreichem Abschluss der qualifizierten Berufsausbildung (3 Jahre) keinen grundsätzlichen Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre zu haben. Ermutigend ist das für den jungen Handwerker natürlich nicht, doch er arbeitet weiter mit Freude abwechselnd bei Paul Böller und dem Röhrmooser Baumeisterbetrieb von Gabriele Ries. Mittlerweile ist er im dritten Ausbildungsjahr.

Röhrmooser Chefin will alle Hebel in Bewegung setzen

„Wir setzen alle Hebel in Bewegung, dass er auch die Abschlussprüfung schafft“, so seine Röhrmooser Chefin, die ihm zur tollen Leistung bei der Begabtenförderung mit einer Maurerwaage und einem Zimmererhammer gratulierte.

Seine Ausbildung endet im August dieses Jahres. Sowohl Ries als auch Böller schätzen den Fleiß und das handwerkliche Können des jungen Mannes, der mittlerweile in Indersdorf auch eine kleine Wohnung hat und sich dort wohl fühlt. Amadou Faye spricht perfekt deutsch, hat aber mit der Rechtschreibung manchmal noch Probleme. Seine beiden Ausbilder können absolut nicht verstehen, dass eine schlechte Deutsch-Note dieses Maurers entscheidend über sein Bleiberecht sein könnte.

Ansporn zum Lernen und Nachhilfe gibt Schorsch Weigl vom Indersdorfer Helferkreis, der Amadou Faye schon seit Längerem notwendige Unterstützung zukommen lässt. Was den voll integrierten Senegalesen betrübt, ist die Tatsache, dass er seine große Familie nicht besuchen kann. Er muss damit rechnen, nicht mehr aus seiner Heimat ausreisen zu dürfen, so dass er auch weiterhin nur Kontakt über Internet und Telefon haben kann.

Der Wettkampf unter den Auszubildenden wurde bei der Bauinnung München durchgeführt. In der ersten Kurswoche erlernten die Teilnehmer das Erstellen von Sichtmauerwerk, und in der zweiten Woche wurden sie im Gewölbebau geschult.

Ziel der Maßnahme war es, besonders begabte Auszubildende des Maurerhandwerks gezielt zu fördern und auf weitere Berufswettkämpfe vorzubereiten. Bevor sich die jungen Männer an die Arbeit machten, wurden sie mit der Zunftkleidung für das Maurerhandwerk ausgestattet.

ost

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.