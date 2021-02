Mönch Marold als cooler Rapper

Indersdorf – Der Marold-Film von Regisseur Christian Hofstetter zum 900-jährigen Bestehen des Indersdorfer Klosters hat auf Youtube mittlerweile mehr als 10 000 Klicks. Wie berichtet, hat Hofstetter auch einen Song zum Film komponiert, gemeinsam mit Hauptdarsteller Gerhard Seemüller. Das Animations-Video dazu ist in Kürze ebenfalls auf YouTube abrufbar.

In Indersdorf sollte 2020 eigentlich in angemessenem Rahmen das Kloster-Jubiläum gefeiert werden. Doch wegen Corona fielen alle Veranstaltungen aus. Hofstetter aber wollte wenigstens einen Film zum Jubiläum drehen.

Marold, gespielt von Gemeinderat Gerhard Seemüller, erwacht im Jahr 2020 wieder zum Leben – neben dem ihm zu Ehren errichteten Marterl. „Gott hat einen speziellen Auftrag für ihn: Er soll innerhalb von 24 Stunden rausfinden, warum es auch heute noch so schön ist, in Indersdorf zu leben“, erklärt Regisseur Hofstetter. Marold macht sich also auf den Weg – im Mönchsgewand und mit Sandalen an den Füßen.

Der echte Marold lebte zur Zeit der Klostergründung vor 900 Jahren in Indersdorf als Mönch. Er half Armen und Kranken und wurde später seliggesprochen. Marold starb 1172 nahe Straßbach. Ein Marterl dort erinnert an den Wohltäter.

Der Marold-Song ist ein lustiger Rap. „Das hat mir fast noch mehr Spaß gemacht als das Schauspielern“, sagt Seemüller und lacht. Das Video wird unter dem Titel „Bruder Marold – der Song“ Auf Youtube hochgeladen. Der Marold-Film ist auch auf der Homepage der Gemeinde Indersdorf zu finden.

