Kradfahrer gerät zu weit nach links

Zu weit nach links geriet ein Motorradfahrer, der am Sonntagabend zwischen Hilgertshausen und Ainhofen unterwegs war. Beim Unfall wurde er verletzt.

Indersdorf – Ein Motorradfahrer istbei einem Unfall am Sonntag gegen 18.45 Uhr verletzt worden. Der 49-jährige Motorradfahrer aus Hilgertshausen-Tandern war laut Polizei mit seiner Yamaha auf der Kreisstraße 16 von Hilgertshausen Richtung Ainhofen unterwegs, kam in einer Rechtskurve zu weit nach links und streifte den entgegen kommenden VW einer 44-Jährigen aus Weichs. Beim resultierenden Sturz erlitt der Motorradfahrer Knochenbrüche an der Hand sowie am Fuß und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dachau gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.