Motto für Sparkassenspielplatz steht fest

Der Spielplatz an der Sparkasse Indersdorf bekommt ein Motto

Indersdorf – Also eine Sache war schnell klar: das Motto Prinzessinnenspielplatz kam für die Kinder nicht in Frage – alle lachten über den scherzhaften Vorschlag von Jugendarbeiter Sebastian Jaeger. Die Jugendarbeit Indersdorf hat Kinder und Eltern zur Mottofindung für den zukünftigen Sparkassenspielplatz eingeladen. Entscheiden, welches Motto der Spielplatz künftig tragen soll, durften aber nur die Kleinen.

Der Sparkassenspielplatz soll umgestaltet werden (wir haben ausführlich mehrfach berichtet). Es soll ein Ort für echte Abenteuer werden. Ein Ort, an dem mit ein bisschen Phantasie neue Welten entdeckt werden können. Ein Ort zum Klettern, zum Verstecken. Der Indersdorfer Sparkassenspielplatz wird umgestaltet. Und eines steht jetzt schon fest: Nullachtfünfzehn ist hier nicht. Es wird ein Unikat. Es ist der „zentrale Spielplatz der ganzen Marktgemeinde“, sagte Bürgermeister Franz Obesser einmal in einer Bauausschusssitzung. Und „deshalb soll er auch ein ganz eigenes Gesicht bekommen“. Das Konzept fand auch unter den Gemeinderäten große Zustimmung. „Ich finde es super, dass man wegkommt von den McDonald’s-Spielplätzen“, sagte zum Beispiel Florian Conrad (UWD).

Knapp 20 Kinder und einige Eltern waren nun zu der Veranstaltung am Sparkassenspielplatz gekommen. Die Kinder konnten hierbei Vorschläge für das neue Motto einbringen und sogleich abstimmen, was es nun werden soll. Am Ende setzte sich das Motto „Dschungel und Abenteuer“ durch. Weitere Vorschläge waren: Piraten und Schatzinsel, Indianer, Ritterburg und Drachen, sowie Zukunft.

Am Ende der Veranstaltung konnten die Kinder zudem kleine Modelle bauen, wie sie sich ihren Spielplatz vorstellen würden.

Der umgestaltete Spielplatz soll ein Mitmachprojekt werden. Nicht nur, dass die Kinder selber entscheiden konnten, welches Motto ihr Spielplatz künftig haben soll. Auch für den Umbau sind eine Menge freiwilliger Helfer gefragt. Das Projekt natürlich nicht nur für Kinder gedacht, „sondern auch für Eltern, Senioren, Firmen und Vereine. Sie sind eingeladen, sich bei weiteren Bautagen zu engagieren“, erklärt Sebastian Jaeger das Konzept.

Interessierte können sich per Mail an sebastian.jaeger@zweckverband-jugendarbeit.de, oder unter Telefon 0 81 33/60 75 an Sebastian Jaeger wenden. Jaeger bedankt sich bei der Firma Rabl, die zum Beispiel schon angeboten hat, mit Werkzeug und anderen Dingen den Bau zu unterstützen.