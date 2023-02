Wegen Missbrauchs seines Sohnes: Indersdorfer zu hoher Haftstrafe verurteilt

Von: Andreas Müller

Am Münchner Landgericht wurde am Mittwoch das Urteil im Fall eines 38-jährigen Indersdorfers gesprochen. Der Mann hatte jahrelang seinen Sohn missbraucht. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wurde der 38-jährige Indersdorfer wegen Missbrauchs seines Sohnes gestern verurteilt. Noch im Gerichtssaal klickten die Handschellen.

Indersdorf/München – „Heute kommen Sie nicht nach Hause“, sagte der Vorsitzende Richter Martin Hofmann am Ende der Urteilsbegründung am Mittwoch. Noch im Gerichtssaal legten Justizbeamte dem Angeklagten Handschellen an und führten ihn ab. Zuvor hatte das Münchner Landgericht den 38-Jährigen aus Indersdorf wegen Missbrauchs seines leiblichen Sohnes zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Beim Prozessauftakt vor einem Monat hat der Angeklagte gestanden, seinen Sohn im Alter zwischen drei und knapp fünf Jahren und sich selbst im Genitalbereich angefasst und den Jungen „angeleitet“ zu haben, dasselbe zu tun. Zudem hat er die Handlungen fotografiert und gefilmt und die Aufnahmen an eine Frau weitergeleitet, die er im Internet kennengelernt hatte. Am Tag vor der Urteilsverkündung hat er 15 000 Euro zur Wiedergutmachung überwiesen.

Täter-Opfer-Ausgleich und Geständnis seien zwar strafmildernd zu berücksichtigen, begründete Hofmann das Urteil. Allerdings habe sich der Angeklagte „verschlossen“, ja sogar „verstockt“ gezeigt und immer nur das eingeräumt, „was eh nachweisbar war“. So wäre etwa die Vernehmung seines Sohnes im Vorfeld des Prozesses nicht notwendig gewesen, wenn der 38-Jährige frühzeitig und nicht erst in der Hauptverhandlung gestanden hätte. Weil er sich geweigert habe, seinen Buben auf einem der Fotos zu identifizieren, habe seine ehemalige Lebensgefährtin, die Mutter des Kindes, dies tun müssen. Zwar sei es das gute Recht eines Angeklagten, an seiner Überführung nicht mitzuwirken, stellte der Richter klar. Eine Bewährungsstrafe, wie sie die Verteidigerin des 38-Jährigen gefordert habe, komme aber nicht in Frage.

Die Plädoyers fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Offenbar argumentierte die Verteidigerin, es sei nichts passiert. Dem widersprach Hofmann deutlich: Die Taten hätten „erhebliche Folgen“! Am ersten Verhandlungstag hatte die Mutter berichtet, dass vor allem das Ermittlungsverfahren und die Tatsache, dass sein Vater für drei Wochen in Untersuchungshaft musste, den heute neunjährigen Buben belastet hätten.

Richter: Angeklagter wollte seine Taten „bagatellisieren“

Die Erklärungen des Angeklagten für die Taten mochte das Gericht nicht gelten lassen. Dass sich die Mutter des Kindes von ihm getrennt habe, „muss irgendwann verdaut sein“, sagte der Vorsitzende. Geholfen habe ihm auch nicht, dass er versucht habe, die Taten zu „bagatellisieren“ und die Verantwortung dafür auf die 33-jährige Frau zu schieben, mit der er „verstörende kinder- und tierpornografische Fantasien“ ausgetauscht habe.

Der vom Gericht hinzugezogene Psychiater hatte dem Angeklagten Pädophilie attestiert und damit einer Psychologin widersprochen, bei der der Angeklagte vor gut zwei Monaten eine Therapie begonnen und die bei ihm „keine Kernpädophilie“ festgestellt hatte. Weil die Strafkammer von pädophilen Neigungen des Angeklagten ausgeht, empfahl der Vorsitzende eine „intensive, dauerhafte und engmaschige“ Therapie während der Haft. Sei diese erfolgreich, komme eine vorzeitige Haftentlassung des nicht vorbestraften Mannes in Betracht.

Auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, sei der Angeklagte „dringend tatverdächtig“, begründete Hofmann die sofortige Festnahme. Außerdem bestehe Fluchtgefahr: Wegen der hohen Strafe und weil die familiären Strukturen „fragil“ seien.

