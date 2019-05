Der nächste Traditionsbetrieb macht zu

Das Geschäftesterben in Indersdorf nimmt kein Ende: Nach der bevorstehenden Schließung der Traditions-Gaststätte Funk, werden zum Jahresende auch Jim und Sonja Moser nach 20 Jahren ihr Lebensmittelgeschäft, das seit über 100 Jahren an der Dachauer Straße besteht, aufgeben. Und schon mehrere Monate vorher schließt nun auch die nur 50 Meter entfernte Kfz-Werkstätte Auto Vogel.

Indersdorf– Karl Franz Vogel macht im August seinen von ihm vor 48 Jahren gegründeten Kfz-Betrieb zu. Der Tankstellenbetrieb wird schon zum 30. Juni eingestellt. Noch ist der 78-Jährige von früh bis spät im Geschäft anzutreffen – doch nun hat er sich seinen Ruhestand redlich verdient. Sohn Karl, der seit 2012 Kfz-Technikermeister ist und im Betrieb mitarbeitet, wollte den Betrieb nicht übernehmen. Grund für seine Entscheidung sind die notwendigen umfangreichen Investitionen, die anstehen würden.

„Die Auflagen, die man als kleiner Kfz-Betrieb bekommt, sind einfach enorm. So werden noch viele weitere Betriebe zum Schließen gezwungen“, erklärt der Senior-Chef, für den in all den Jahren ein Zwölf-Stunden-Arbeitstag Normalität war. Selbst samstags war die Tankstelle von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Darüber hinaus war seine Frau Angelika mit den Büroarbeiten voll ins Geschäft eingebunden.

Um den Betrieb weiter zu führen, hätten die Vogels die Auto-Waschanlage und den Bremsen-Prüfstand erneuern müssen, und auch ein neuer Abgastester ist von Nöten. Auch der Bodenbelag im Hof ist laut Vogel schadhaft und müsste ausgetauscht werden.

Da die Schließung des Betriebs nicht von heute auf morgen kommt, konnten alle Arbeitnehmer, die bei Auto Vogel beschäftigt waren, neue Arbeitsplätze finden. Vogel hat die Werkstätte bereits verkauft. Der neue Besitzer will das Werkstattgebäude abreißen und hier, wie Vogel sagte, wohl Wohnungen bauen.

Noch gut erinnert sich der 78-Jährige an die Zeit, als er im Dezember 1970 den VW-Betrieb mit einer Gasolin-Tankstelle als Pächter übernahm. Der Ortsteil Karpfhofen, in dem die Werkstatt steht, gehörte noch zu der damals selbstständigen Gemeinde Ried. „Angemeldet habe ich den Betrieb noch beim Bürgermeister Wackerl in Ottmarshart“, erzählt Vogel. Im Laufe der Jahre änderte sich das Umfeld der Gemeinde Indersdorf genauso wie die Technik der Fahrzeuge. Auf den VW-Käfer folgten der Polo und der Golf und weitere Modelle. Vogels Frau war viel damit beschäftigt, neben der Büroarbeit diverse Ersatzteile im damaligen VW-Zentrallager in Riem zu beschaffen, was mit vielen Fahrten verbunden war.

Während der ältere Sohn im Betrieb mitarbeitet, schlug der jüngere eine ganz andere Richtung ein. Er lebt als Regieassistent schon seit mehr als zehn Jahren in Berlin.

1981 erwarb Vogel den Betrieb in Indersdorf, baute die Tankstelle um und führte sie fortan als freie Tankstelle. Vogel war es, der 1987 auch die erste Autowaschanlage in Indersdorf eröffnete und für seinen damals sehr modernen Betrieb eine Reihe von Auszeichnungen erhielt. Noch 1997 gehörte Auto Vogel zu den 100 Top-Werkstätten der VW/Audi-Linie. „Oberste Priorität war für meine Frau und mich die Kundenzufriedenheit“, betonte Vogel. Er erinnert sich auch daran, eine große Anzahl von Schulabgängern sowohl im technischen, als auch kaufmännischen Bereich ausgebildet zu haben.

Doch jetzt ist es Zeit zum Aufhören: „Nun freuen wir uns aber auf den Ruhestand“, sagte Karl Franz Vogel. In Zukunft will er die zahlreichen, entgangenen Urlaube zusammen mit den vier Enkelkindern nachholen. Auf den verschiedensten Radltouren will das Ehepaar Vogel endlich einmal Deutschland richtig kennenlernen. Endlich haben die Vogels dann auch Zeit, den Oldtimer-Käfer, Baujahr 1971, zu fahren, der schon seit vielen vielen Jahren im Ausstellungsraum der Firma zu bewundern ist.

JOSEF OSTERMAIR