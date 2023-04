Nach 5 Millionen Euro-Investition: Kläranlage in Indersdorf produziert bald ihren eigenen Strom

Von: Christiane Breitenberger

In die Modernisierung der Kläranlage hat die Gemeinde bereits einige Millionen investiert. © cf

Die Optimierung der Indersdorfer Kläranlage geht in die letzte Bau-Phase. Und auch wenn der letzte Bauabschnitt eine enorme Menge Geld kostet, hatte der Planer enorm gute Nachrichten für die Gemeinderäte.

Indersdorf – Das Projekt „Optimierung der Kläranlage“ ist ein langes. „Die Pläne, wie man sich das alles vorgestellt hat, gehen schon zehn Jahre zurück“, erklärte Bürgermeister Franz Obesser in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Einiges ist in den vergangenen Jahren passiert (siehe Infokasten), die Gemeinde hat Millionen investiert und wird noch kräftig weiter Geld in den Ausbau stecken müssen. Doch jetzt ist das Ende in Sicht, der letzte Bauabschnitt steht an. Und dieser ist besonders spannend. Denn: Ist erstmal alles fertig, wird die Gemeinde nicht nur Geld sparen, sondern auch gutes für die Umwelt tun.

Eigene Faulung für Indersdorfer Kläranlage sorgt für immense Kostenersparnisse

Jürgen Eichhammer vom Ingenieurbüro Dr. Blasy Overland und sein Team erklärten den Gemeinderäten, wie das künftig funktionieren wird und was es die Gemeinde vorerst an Investitionen kosten soll. Es geht um das Thema Faulung und Gasverwertung. Dafür muss an der Kläranlage wieder gebaut werden. „Damals, als die Planungen begannen, war es noch etwas sehr Neues, dass Kläranlagen in dieser Größe eine eigene Faulung bekommen.“ Wie groß allerdings der Vorteil ist, zeigen Eichhammers Ausführungen.

Faulung mit Gasverwertung produziert eigenen Strom für Anlage

Mit der Faulung mit Gasverwertung kann eigener Strom für die Anlage erzeugt werden. Und zwar nicht wenig. Die Rede ist von 180 Kilowattstunden im Jahr – doch das soll sich noch steigern. „Das ist gut für den Klimaschutz“, so Eichhammer. Und zudem langfristig für den Geldbeutel der Gemeinde. Denn: Zukünftig können Energiekosten in Höhe von 180 000 bis 200 000 Euro pro Jahr eingespart werden, so die Planer in der Sitzung. Zwei Fliegen also mit einer Klappe: Es braucht kaum mehr fossile Energien, um die Anlage zu betreiben, zudem spart sich die Gemeinde Geld. Ein weiterer Vorteil der Faulung ist, dass „künftig weniger Schlamm entsorgt werden muss“, so Eichhammer bei seiner Präsentation. Zudem gibt es für die Faulung Fördergelder in Höhe von maximal 500 000 Euro.

Der letzte Bauabschnitt für 5 Millionen Euro folgt bald

Um das Ganze möglich zu machen, ist selbstredend der Bau entsprechender Anlagen nötig. Es wird dann auch der letzte Bauabschnitt der Kläranlage sein. Es braucht einen Gasspeicher, eine Schlammlagerhalle mit Blockheizkraftwerk und ein Technikgebäude. Das Gebäude für die Technik wird 27 Meter lang, sieben Meter breit und viereinhalb Meter hoch.

Strom reicht später für kompletten Betrieb

Olaf Schellenberger (CSU) wollte von den Planern wissen, ob die Stromerzeugung im Blockheizkraftwerk „für den Betrieb der Kläranlage reicht“. Künftig wohl ja, hieß es von den Planern. Eichhammer hielt fest: Anfangs „sollen 60 bis 70 Prozent des Jahresbedarfs der Kläranlage im BHKW erzeugt werden können“. Zudem werde der „Strombedarf künftig weiter sinken“, aufgrund von bereits realisierten Modernisierungen an der Kläranlage. Auch die Abwärme soll für den Kläranlagenbetrieb wie die Heizung genutzt werden.

Insgesamt soll dieser letzte Bauabschnitt die Gemeinde nach jetzigem Stand satte 5,3 Millionen kosten. Der Bau soll laut Planer Ende des Jahres beginnen und die Faulung 2024/25 in Betrieb gehen.